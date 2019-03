Uomini e Donne over, Tina e Gianni attaccano duramente Riccardo Guarnieri: "Sei un farabutto e cerchi solo avventure!"

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda martedì 12 marzo, sono volate parole pesanti e aspre critiche. Tina Cipollari e Gianni Sperti, storici opinionisti della trasmissione di Maria De Filippi, non hanno digerito il modo in cui Riccardo Guarnieri si è interfacciato con Roberta Di Padua.

La ragazza ha sempre palesato il suo interesse per lui e – secondo l’opinione di Tina e Gianni – Riccardo ha approfittato dei sentimenti di Roberta, invitandola a Taranto per passare un week end con lei, per poi scaricarla di nuovo. Un comportamento, secondo Gianni, deplorevole che ha commentanto con un secco: “Chi str***o nasce, str***o muore“.

L’attacco di Tina Cipollari e Gianni Sperti a Riccardo Guarnieri

Subito dopo ha consigliato a Riccardo “di fare pace col cervello“, perché non si capisce cosa vuole Guarnieri e gli fa presente che non può continuare a portarla a Taranto e poi rimollarla subito dopo. Maria a questo punto gli rivela che, invece, è proprio quello che è successo.

Anche la Cipollari ha massacrato verbalmente il cavaliere definendolo un “farabutto” e un “avventuriero“. La bionda opinionista non si ferma di certo qui e continua ad affondare la lama: “Lui approfitta di certe situazioni (…) Sapendo che non sarebbe cambiato nulla se lei (Roberta Di Padua n.d.r.) fosse venuta giù, potevi lasciarla stare, perché tu sei un avventuriero. Tu cerchi solo avventure!“.

Tina, poi, ha altre cose da dire e continua facendo presente a Riccardo che per questi suoi “vizietti” potrebbe cercare altre donne, non una donna che è coinvolta sentimentalmente: “Sei una vergogna!“.

Insomma, per Riccardo è stata una puntata difficile, tanto che è stato costretto – dopo varie provocazioni da parte del parterre maschile – a uscire dallo studio per riprendersi e al suo ritorno Maria De Filippi gli ha consigliato di rimanere calmo e non cedere alle provocazioni.