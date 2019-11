Uomini e Donne over: Tina e Gemma si contendono Juan Luis, tra spintoni e gelosie

Nel trono over di “Uomini e Donne” non ci si annoia mai e anche oggi, mercoledì 13 novembre, abbiamo assistito ad una scenata di gelosia in piena regola di Gemma Galgani nei confronti di Tina Cipollari. La bionda opinionista ha voluto mettere lo zampino nella storia tra la dama torinese e il bel venezuelano e, ben presto, la situazione è precipitata.

Tutto è iniziato quando la Cipollari ha chiesto a Maria De Filippi se fosse possibile fare un ballo con Juan Luis, la nuova fiamma di Gemma. La reazione della Galgani non si è fatta attendere e, lesta, ha difeso il suo nuovo “amore” dalle prosperose tentazioni dell’opinionista.

Gemma, stizzita come non mai, quando Tina si è diretta verso Juan Luis per chiedergli di ballare, con uno scatto felino si è accomodata sulle ginocchia del suo corteggiatore per cercare di tenerlo lontano dalla sua nemica tentatrice. Ha dichiarato espressamente che non avrebbe gradito un ballo tra loro, Tina ha desistito ed è tornata a sedere al suo posto.

Ma ecco che arriva il colpo di scena: il caliente venezuelano non si è fatto scappare l’occasione di volteggiare in pista con la bella Tina e, così, ha cercato di ridurre i danni al minimo, parlando con Gemma e facendole capire i suoi motivi. In pratica Juan ha dichiarato che non avrebbe significato nulla quel ballo per lui, anzi avrebbe solo dimostrato che quando ci sono i sentimenti, tutto il resto non conta.

Ottima spiegazione, che costringe Gemma ad accettare quello che per lei è inaccettabile. Così, poco convinta ma rassegnata, è stata costretta ad assistere ai volteggi in pista dei due ballerini. In suo soccorso è arrivato l’affettuoso conforto di Riccardo Guarnieri che, con molta galanteria, l’ha invitata a ballare. Gemma ha accettato, forse perché voleva attuare il suo diabolico piano per disturbare l’idilliaco ballo sulle note di una nota canzone latino – americana.

Infatti, la dama torinese appena arrivata in pista, ha pensato bene di prendere a spintoni Tina Cipollari impegnata nelle danze. Ma la reazione della bionda opinionista non si è fatta attendere, infatti a quella provocazione ha risposto aumentando la sensualità nel ballo, cercando di ammaliare il suo ballerino. La puntata è finita con Gianni che portava una rosa rossa a Juan da parte di Tina, vedremo cosa succederà in seguito.