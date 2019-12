Uomini e Donne over, Tina contro Gemma Galgani: "Con tutti gli uomini con cui sei stata, pensi di andare in Paradiso?"

Nella puntata dedicata al trono over di Uomini e Donne di martedì 10 dicembre 2019 abbiamo visto gli aggiornamenti riguardanti le coppie e la classica sfilata del programma.Una super seducente Gemma Galgani ha sfilato nello studio vestita da angelo. La scelta di Gemma si è rivelata in netto contrasto con una delle sue probabili rivali, Barbara, che invece per la sfilata in tema “Paradiso e Inferno” ha preferito sfoggiare un look totalmente ispirato all’ inferno sfilando con un outifit total black.

Gemma Galgani è stata rappresentata da un bellissimo abito bianco con due grandi ali che stanno a rappresentare la sua personale concezione di paradiso, e forse il suo sentirsi un angelo. La scelta della dama Torinese non ha certamente evitato spiacevoli interventi da parte della sua nemica per eccellenza, Tina Cipollari.

Tina sembrerebbe non avere gradito la scelta dell’outfit ma anche l’aver scelto il paradiso, dopo aver saltato da un fiore all’altro. Le parole di Tina Cipollari sono state molto dure: “Con tutti gli uomini con cui sei stata, con tutti i pensieri peccaminosi che hai fatto, pensi di andare in Paradiso?” Queste sono state le parole esatte utilizzate dall’ opinionista per attaccare la sua eterna rivale, Maria non ha evitato di riprendere la Cipollari per i suoi soliti commenti aggressivi e fuoriluogo.

Mentre in un secondo momento ci si è concentrati sulla coppia che vede protagonisti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, è chiaro che al momento il matrimonio tra i due non ci sarà, anche se però va chiarito che nonostante Ida non abbia accettato la proposta di matriminio di Riccardo, ancora tra i due sembrerebbe esserci del tenero.

La donna in studio, durante la trasmissione avrebbe dichiarato di non essere intenzionata a perdere il suo amante, ma allo stesso tempo di non sentirsi assolutamente pronta per delle ipotetiche nozze. Dunque la dama sta solo aspettando di capire se la storia tra i due potrà funzionare.