Uomini e Donne Over, Tina Cipollari minaccia querela e tuona: "Si faccia i ca*** suoi"

Tina Cipollari sorprende ancora una volta per la sua furia a Uomini e Donne, dove a fare le spese del carattere irruento dell’onionista stavolta è stata una mite ma decisa signora del pubblico in studio, che con molta fermezza ha manifestato il suo pensiero su chi potesse essere la vera autrice dei messaggi e dei fiori inviati a Juan Luis Ciano.

Nella puntata di inizio settimana di Uomini e Donne dedicata al Trono over, la Cipollari non ha avuto remore nell’approcciare con la sua solita veemenza una signora del pubblico, che aveva osato difatto prendere le difese di Gemma Galgani, sempre molto bistrattata da parte dell’opinionista romana.

Tina Cipollari minaccia querela

La signora del pubblico, insomma, condivide i dubbi di Gemma, cioè quelli che dietro ai fiori e ai messaggi ricevuti dall’italo-venezuelano, in realtà ci sta la Cipollari, sempre pronta a punzecchiare ed infastidire la sua acerrima nemica, che da qualche settimana sta frequentando Juan Luis, un uomo affascinante ed insofferente alla gelosia della torinese.

“E’ stata lei a mandare i fiori, ne sono convinta, perché lei va sempre contro Gemma“, ha detto la signora. Parole che hanno mandato su tutte le furie la Cipollari che senza pensarci due volte ha tuonato:”La denuncio“. Mentre Maria cavalcava l’onda dell’ironia del momento dicendo a Tina che non ci sarebbero stati gli estremi per querelare la signora, quest’ultima ha chiosato: “Le tue parole me le metto sotto ad una scarpa sporca di fango“.

Tina ha quindi perso il controllo e ha replicato: “Si faccia i ca*** suoi! Maria, da oggi voglio che in studio vengano solamente persone schierate dalla mia parte e non da quella di Gemma“. Subito dopo l’ingresso di Gemma, Maria ha dato alla dama la possibilità di andare ad abbracciare, salutare e ringraziare l’unica persona che ha avuto il coraggio di mettersi a tu per tu contro Tina, per difendere la torinese sola contro tutti.