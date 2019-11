Uomini e donne over, Tina Cipollari farà tapis roulant durante la registrazione della puntata

L’opinionista di “Uomini e Donne“, Tina Cipollari, è determinata più che mai a perdere i chili di troppo e continuare quindi con il suo nuovo regime alimentare, suggerito da una nutrizionista chiamata da Maria De Filippi. L’ex moglie di Kiko Nalli si è sottoposta ancora una volta alla momento più atteso della settimana, cioè quello della pesata sulla bilancia.

La scorsa settimana Tina aveva perso solo mezzo chilo, troppo poco per chi, come lei, sta facendo dei grandi sacrifici per tornare in forma in tempi relativamente brevi. La puntata di inizio settimana – andata in onda lunedì 11 novembre – è iniziata proprio con Tina ed i suoi progressi nella dieta alimentare. Maria, sempre molto precisa, ha ricordato a tutti che la scorsa settimana Tina pesava 76 chili.

Dopo la dieta anche la palestra

Salita sulla bilancia con tacchi e abito di paillettes, Tina ha però ricevuto un’amara sorpresa: il suo pesa è aumentato di un chilo, infatti oggi pesa 77 chili. Cosa sarà accaduto? Tina proprio non se lo spiega, infatti come ha dichiarato in tv ha sempre rigorosamente rispettato le indicazioni della nutrizionista che, presente in studio, rassicura la Cipollari, spronandola a muoversi di più e a non mollare.

Maria non convinta della bilancia ha notato che non era ben allineata, quindi ha esortato Tina a pesarsi di nuovo. L’opinionista ha così registato un nuovo peso, cioè quello di 75 chli. Per spronare Tina a muoversi di più, Maria ha deciso di portare in camerino per le prossime volte anche un tapis roulant.

La soluzione che prospetta Gianni è però più allettante: “Mettiamo il tapis roulant in puntata così per tutto il tempo della registrazione cammini“. Tina si presta a far di tutto pur di raggiungere il suo obiettivo, cioè quello di tornare in splendida forma per Natale. I telespettatori più affezionati al programma ricorderanno infatti che quando Tina faceva la tronista era molto diversa da oggi, e poteva vantare un fisico da urlo.