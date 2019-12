Uomini e Donne over, Sossio e Ursula presentano la piccola Bianca: "A 18 anni sarà tronista". La battuta di Tina

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda martedì 3 dicembre, abbiamo assistito ad un momento che ha fatto commuovere tutto lo studio e i telespettatori a casa. Maria De Filippi ha annunciato l’entrata di Sossio e Ursula insieme alla loro piccola Bianca di appena 40 giorni.

Quando Sossio e Ursula hanno salutato Maria De Filippi, lei ha preso la mano della piccola Bianca che era in braccio alla mamma e le ha fatto molti complimenti accarezzandola e baciandola amorevolmente. Un momento molto emozionante che ha coinvolto tutto lo studio, dimostrando che il programma riesce a creare davvero delle famiglie piene d’amore, così come ha voluto rimarcare Sossio prima di sedersi.

Uomini e Donne, trono over: Sossio e Ursula presentano Bianca

Sia lui che Ursula stanno affrontando questa nuova situazione da genitori in maniera molto serena, rivelando che anche i fratelli maggiori hanno accettato benissimo l’arrivo della piccolina. Anche tra di loro le cose vanno molto meglio, infatti sono più sereni e litigano molto meno, ma una cosa che a Sossio non sembra andare giù è il fatto che ha la sensazione di essere stato messo da parte da Ursula. Quando Maria gli fa notare che la cosa è più che normale, lui scherzosamente conferma di aver accettato questa situazione.

Tesse le lodi di Ursula come mamma, la definisce una “mamma esperta“, ricordiamo che la Bennardo è alla sua quarta gravidanza e non solo, le fa anche molti complimenti per aver ritrovato una forma smagliante in così poco tempo. Al momento Sossio lavora in un supermercato e sta cercando un’altra squadra di calcio per poter arrivare al traguardo di 400 goal. Ursula cerca di portare avanti il suo lavoro come parrucchiera, senza lasciare mai sola Bianca, ma portandosela con sé in negozio.

Sul finire della loro ospitata, Ursula rivela che Sossio ha un progetto particolare per Bianca: in pratica gli piacerebbe tantissimo che, a 18 anni compiuti, lei potesse diventare una tronista a “Uomini e Donne”. Il motivo è molto semplice, in questo modo potrebbe monitorare le uscite della figlia con i suoi corteggiatori e vedere come si comportano con lei. L’ilarità nello studio è tanta e a farla aumentare ci pensa Tina Cipollari che, rivolgendosi alla sua amica/nemica Gemma Galgani, afferma divertita: “Noi due saremo già morte“.