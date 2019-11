Uomini e Donne over, Simone tira in ballo Gemma Galgani e la zittisce: "Ci si rialza da altre cose!"

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda mercoledì 13 novembre, abbiamo assisitito ad un evento più unico che raro: il cavaliere Simone è riuscito a zittire Gemma Galgani. La dama torinese non ha saputo ribattere alle affermazioni del ragazzo, che si è portato a casa anche l’applauso del pubblico presente in studio.

Simone è la new entry di questa edizione del trono over e si è messo già al centro di una intricata vicenda con protagoniste Valentina A. e Valentina F., non contento di questo triangolo già ingarbugliato e difficile da gestire, ha pensato bene di introdurre la quarta dama di cuori, Veronica.

Uomini e Donne over, lo scontro tra Gemma e Simone

Proprio al culmine dell’ennesima discussione causata dal fatto che Simone non riesce a scegliere con chi portare avanti una conoscenza più approfondita, ha commentato tirando in ballo la Galgani: “Per innamorarmi a me serve un po’ di tempo, Gemma si innamora quando cambia il tempo“. Non tarda ad arrivare la reazione della dama torinese che, stizzita più che mai, lo apostrofa con un: “Ma come ti permetti di dire una cosa del genere!?“.

Poi continua indispettita, spiegando: “Io mi rialzo sempre, non è che sono meteoropatica, c’è una bella differenza! Mi rialzo dalle delusioni e cerco di andare avanti“, ma Simone sa tenerle testa e precisa che quelle che vive Gemma non sono vere e proprie delusioni d’amore: “Jean Pierre lo hai visto due volte, di cosa ti devi deludere?“.

Arriva, infine, l’affondo finale: “Te non ti sei rialzata da niente. Rialzarsi vuol dire quando credi veramente nell’amore, che fai tante cose importanti per una persona, poi ti rialzi lì!“, e il pubblico lo ha applaudito ritenendo che il suo discorso potesse essere più che logico.

Anche la stessa Gemma, sempre pronta a ribattere per le rime, questa volta non ha potuto fare altro che battere in ritirata e arrendersi all’evidenza delle parole di Simone.