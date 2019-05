Uomini e Donne Over, Roberta e Valentina tuonano furiosamente contro Pamela Barretta

Pamela Barretta si è resa nuovamente protagonista, assieme a Stefano Torrese, del parterre del trono Over di Uomini e Donne soprattutto dopo che Roberta Di Padua ha reso noto alcuni messaggi scambiati appunto con il cavaliere perugino quando questi era in pausa di riflessione con la dama tarantina. Inutile dire che nelle scorse settimane, Roberta è stata molto criticata per il suo gesto ma in sua difesa è arrivata anche Valentina Autiero.

La dama di Uomini e Donne ha voluto rilasciare una lunga intervista al magazine della trasmissione per attaccare duramente Pamela ma soprattutto per spiegare il motivo per il quale, durante la puntata, ha deciso di schierarsi dalla parte di Roberta. Il tutto infatti è legato al fatto che, già in passato, Pamela spesse aveva volte giudicato le ragazze del parterre femminile in maniera estremamente superficiale.

“Ci ha valutate in base al nostro aspetto fisico, senza tenere conto di siamo, sottolineando in più occasioni che siamo invidiose di lei. Lo ha fatto con me, ai tempi in cui uscivamo entrambe con David Scarantino. Lo ha fatto con altre. Inoltre, nella famosa diretta che fece a marzo Instagram, Pamela nominò anche me” ha infatti chiosato la Autiero. Valentina ha continuato dichiarando che Roberta ha un figlio a casa e suoi social è da tempo che la massacrano. Oltretutto Pamela non è quella che sembra dal momento che è molto strano che una donna così innamorata non difenda mai il suo uomo.

Anche Roberta di Padua ha voluto dire la sua in merito e, sempre a “Uomini e Donne Magazine” ha tenuto a precisare che il suo intento non era certo quello che Pamela e Stefano si lasciassero ma solamente dimostrare che Pamela Barretta non è di certo una santa: “Prima di rivederla in studio, io non ho mai potuto contattare Pamela per spiegarle la situazione in quanto lei era fuori dalla trasmissione e per regolamento, e per rispetto della trasmissione, sono stata in silenzio” ha infatti raccontato la Di Padua.

Roberta ha continuato sottolineando che la sua volontà era solamente quella di rispondere ai tanti attacchi da parte di Pamela facendo uscire fuori la sua verità. Sicuramente, ora a mente lucida, la dama si è resa conto di essere stata forte ma quando è successo, la stessa era anche reduce dalla “sorpresa” di Riccardo Guarnieri che aveva chiesto alla redazione di far ritornare Ida Platano nel parterre di Uomini e Donne.