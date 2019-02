Uomini e Donne over, rivelazione shock: Riccardo Guarnieri confessa l’accordo con Ida Platano

Un famoso detto recita: “Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi“, questo per dire che difficilmente si riesce a nascondere un segreto per lungo tempo. Se poi a questo sommiamo il fatto di essere davanti alle telecamere e sui vari social media, la missione diventa pressoché impossibile. E così è stato anche per la coppia, ormai di ex, formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano a Uomini e Donne.

La loro relazione è ormai giunta la termine, ma non certo i colpi di scena. Nella puntata andata in onda oggi, martedì 19 febbraio su Canale 5, Riccardo Guarnieri ha lanciato una bomba davvero pesante sulla loro relazione: in pratica, secondo la sua versione dei fatti, i due avrebbero avuto un accordo su come comportarsi e cosa dire in trasmissione.

Una specie di copione prestabilito che Gaurnieri – sempre secondo le sue parole – avrebbe seguito per filo e per segno in nome dell’amore che provava per Ida. Il cavaliere è sbottato quando la Platano gli ha rinfacciato di non essere mai stato innamorato e di non aver mai provato un sentimento vero per lei.

Riccardo è un fiume in piena

Riccardo non è riuscito a trattenersi e ha rivelato questo particolare che non va certo a onorare il loro trascorso in trasmissione. In pratica l’uomo sostiene che per amore di Ida si è accollato tutte le colpe e le ingiurie: “Ve lo ricordate quando veniv attaccata e non voleva più venire all’inizio perché frequentava 3 persone contemporanemanete? Ho detto salviamo la tua di faccia” e continua con le recriminazioni: “Tu sapevi tutto da quel momento e mi hai sempre trattato come una me**a. Dovevi essere riconoscente“.

Poi spiega che lo ha fatto perché era davvero innamorato di lei: “Chiamiamolo errore, si commette quando si ama una persona e non sono stato il primo a quanto pare in questo studio, ma l’ho fatto per amore” e spiega che si è comportato in quella maniera perché la vedeva in crisi, anche con la famiglia e con i suoi fratelli: “Non sei mai stata riconoscente, falsa e bugiarda!”.

Inoltre rivela che le sceneggiate di Ida per l’altra donna che mandava foto a Riccardo era un fatto di cui la Platano era a conoscenza e che invece fingeva di non sapere. E dopo aver inveito contro di lei, rivela di aver tirato fuori solo il 10% di tutta la storia e non precisa di non essere infastidito per il parere contrario del pubblico, bensì per il fatto che Ida non è mai stata riconoscente.