Uomini e donne over: Riccardo passa la notte con Roberta e Ida crolla

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono tornati ad essere nuovamente protagonisti del trono Over di Uomini e Donne nella puntata andata in onda oggi 5 febbraio 2019. Il ritorno delle dama bresciana al dating show sembra aver rotto le uova nel paniere al cavaliere tarantino impegnato nella conoscenza di Roberta.

Ida, che non ha mai smesso di dichiarare il suo interesse per Riccardo, chiede proprio a Roberta di lasciarle la sedia al centro del parterre per parlare con il suo ex. Roberta infastidita nega letteralmente il favore dando il via ad una discussione molto accesa dato che l’amica di Gemma non sembra intenzionata ad abbandonare il centro dello studio.

Infastidito dal comportamento della sua ex, Riccardo continua a puntare il dito contro di lei mentre la stessa Platano risponde per le rime asserendo altresì di aver perso addirittura la dignità per lui. Nel frattempo Roberta confessa di essere stata a Taranto e di aver passato tre giorni e tre notti assieme al Guarnieri lasciando tutti basiti e senza parole.

Ida ne era a conoscenza in quanto i due hanno pensato bene di pubblicare alcune foto sul loro profilo Instagram e proprio per questo motivo la dama bresciana scoppia in un pianto a dirotto. Innamorata ancora di lui, la Platano, decide di abbandonare lo studio in lacrime mentre Tina Cipollari chiosa “E’ veramente assurdo vedere la sofferenza negli occhi di questa donna!”.

E’ Maria a questo punto a prendere la parola decidendo di rimandare il racconto di Roberta e Riccardo ad un’altra puntata onde evitare che la dama bresciana continui a sentire cose dolorose per lei. Riccardo nel frattempo decide di abbandonare lo studio e raggiungere l’ex dietro le quinte. “Tu mi hai detto che ci saremmo sposati in una masseria in Puglia e sarei diventata la mamma dei tuoi figli” ha rivelato Ida mentre il Guarnieri a questo punto l’ha abbracciata fortemente.