Uomini e Donne over, Riccardo non trova il coraggio di leggere la lettera a Ida. Maria De Filippi perde la pazienza

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda lunedì 14 ottobre su Canale 5, Riccardo Guarnieri è stato il protagonista di un lungo tira e molla con Ida Platano. Quest’ultima ha iniziato una conoscenza con Armando Incarnato, ma per lei sono in arrivo grandi novità.

Riccardo, dopo un lungo periodo in cui tutti pensavo avesse definitivamente archiviato la storia con la Platano, ha decido di mettere le carte in tavola e scrivere una lettera per dichiarare, una volta per tutte, i sentimenti che ancora prova nei confronti della dama di Brescia.

Sappiamo bene, però, che Guarnieri non ha certo un carattere facile e mansueto, cosa che ha dimostrato ancora una volta in studio, davanti ad un pubblico sconcertato. In poche parole, il cavaliere sembrava non riuscire a superare quel muro di astio e delusione costruito durante il rapporto con Ida. L’infinito orgoglio non gli permetteva di sedersi davanti a lei e iniziare a leggere le parole d’amore su quel foglio di carta.

Uomini e Donne, il tira e molla di Riccardo fa perdere le staffe a Maria De Filippi

Anche Maria De Filippi, ad un certo punto, ha perso la pazienza e ha inveito contro di lui. In pratica tutto è successo quando ha preso la parola Armando Incarnato e ha posto a Ida la domanda che tutti, sia in studio che a casa, si stavano ponendo in quel momento: “Se sulla lettera ci fosse scritto che ti ama e di ritornare con lui, tu che faresti?“, ha domandato Armando. La risposta di Ida è stata alquanto evasiva: “Non lo so” e Incarnato allora ha giustamente puntualizzato che quella risposta non accontentava nessuno: né lui, né Riccardo.

A questo punto Maria chiede a Riccardo se, dopo quella risposta, avesse trovato la voglia e il coraggio per leggere, lui ha risposto di no, aggiungendo: “Lo so, sono testardo!“, ma la padrona di casa, perdendo la pazienza e rimanendo esterrefatta da quel comportamento non ha saputo trattenere il suo pensiero: “No, sei un cretino!“.

Viene da dire “quando ci vuole, ci vuole” e in molti hanno reputato che quelle parole Riccardo se le è proprio meritate! Insomma, alla fine si alza, riprende per l’ennesima volta Ida e, con uno sforzo sovrumano, inizia a leggere la lettera. Nella puntata che andrà in onda oggi vedremo quali saranno le parole che Ida ascolterà dalla voce di Riccardo.