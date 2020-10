Uomini e Donne over, Paolo lascia tutti di stucco: "Forse ho un tumore". Gianni perde la pazienza

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi 2 ottobre, Gemma e Paolo si sono detti addio. Anzi, se vogliamo essere precisi è stato Paolo a lasciare Gemma provocando inoltre una dura reazione in lei. Infine, la dama torinese non è riuscita a trattenere le lacrime e ha dichiarato di essersi sentita usata e umiliata. Ma andiamo per ordine.

A inizio puntata Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui si vede Gemma e il suo solito sfogo. Tornati in studio, però, si nota l’assenza di Paolo che si è rifugiato dietro alle quinte. A questo punto Carlotta commenta questa uscita puntualizzando che questo gesto non fa altro che attirare l’attenzione su di lui e forse è proprio per questo motivo che – secondo lei – Paolo è uscito dallo studio.

U&D, Gianni Sperti inveisce contro Paolo

Sentendo queste parole, il cavaliere rientra immediatamente e rivela il vero motivo per cui è uscito, lasciando tutti senza parole: “Ho un problema abbastanza serio e non so se tornerò. Non so se è un tumore o cos’è“ nello studio cala il gelo e la stessa Carlotta rimane pietrificata, solo più tardi troverà il coraggio di dire a Paolo quanto è rimasta male per le sue parole.

Gianni Sperti, però, non riesce a stare in silenzio e sbotta contro il cavaliere: “Parli di cose serie come il tumore per giustificare cose leggere, non mi sta bene. C’è gente che soffre davvero a casa e tu rimani là seduto”. Gianni precisa che Paolo sarebbe dovuto rimanere a casa dopo una notizia del genere, Tina invece lo difende andando contro il suo collega opinionista, affermando che ognuno reagisce a queste situazioni a modo proprio.

Poco dopo Maria De Filippi fa entrare una signora, Sabina, arrivata per lui. In molti si aspettavano che Paolo rifiutasse di iniziare una nuova conoscenza con lei, invece non esita un attimo e accetta la corte di Sabina. Nuove polemiche per questa decisione e il tutto termina con un ballo tra i due.