Uomini e Donne over, Pamela Barretta attacca Stefano: "Morto di fama"

La puntata di martedì 17 settembre 2019 del popolare programma dedicato ai sentimenti “Uomini e Donne” ha visto come protagonisti le dame ed i cavalieri del Trono Over, tra nuovi accesi e uribondi confronti, che hanno fatto emergere inaspettate quanto scottanti retroscena e verità che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo.

Dopo la presentazione della nuova dama del parterre femminile, l’80enne Loredana, è stata la volta di Pamela Barretta, che dopo aver atto delle dichiarazioni al vetriolo contro il suo ex, si è dovuta confrontare con Stefano Torrese e Noel Formica. La dama senza tanti giri di parole ha accusato Stefano di non essere mai stato veramente interessato a lei, quanto alle telecamere.

La verità di Pamela

Stando ai racconti fatti in studio, dopo la fine del loro rapporto, Stefano nonostante avesse cercato Pamela non era interessato a far pace; tanto che nel giro di poco tempo, il cavaliere ha voluto interrompere ogni contatto. Pamela commenta in studio con queste amare parole: “Questo era l’amore, era tutto finto” – per poi proseguire – “è anche un po’ umiliante da ammetterlo, però mi ha scelta per il pubblico e non ha capito che nella vita ci sono cose che valgono molto di più dei soldi almeno per me: l’amore e la dignità. Per me è un morto di fama“.

Le parole di Pamela si fanno sempre più dure, nel momento in cui rilancia le accuse contro Stefano, allundendo al fatto che Torrese l’avrebbe lasciata per problemi nell’intimità: “Non andavo bene perché ho poca fantasia“. Pamela dipinge Stefano come un uomo con una maschera di ferro, che riesce a fingere bene all’interno dello studio.

Nonostante le accuse, Stefano Torrese e Noel hanno rigettato le accuse, negando categoricamente il fatto di essere una coppia. Noel ha voluto precisare, inoltre, che il loro rapporto di amicizia non è iniziato a maggio, così come detto da Pamela, poiché in quel periodo la Formica stava vivendo un lutto molto grave.

Noel ha voluto dire la sua su tutta questa situazione dicendo che una conoscenza non implica per forza altro, si può anche essere amici. Nonostante la coppia si veda assiduamente all’esterno per motivi di lavoro, l’amore tra i due non è decollato, ma è sbocciata una bella e sana amicizia.