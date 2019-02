Uomini e donne over, Michele contro Gian Battista: "Chiedo scusa per la sua ignoranza"

Una puntata davvero ricca di avvenimenti ed emozioni quella del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over“, in onda martedì 19 febbraio su Canale 5, dove tra i tanti confronti, scontri e litigi – epio quello tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Roberta – c’è stato anche quello di Michele contro Gian Battista.

Tensione alle stelle tra i protagonisti del popolare programma Mediaset, dove a farla da padrona ormai non sono più i sentimenti ed il reale desiderio di incontrare l’anima gemella anche se questo ogni tanto accade come ad esempio nel caso di Paolo e Sabrina che hanno deciso di vivere il loro amore lontani dalle telecamere lasciando quindi il programma insieme – bensì quello di notorietà, da raggiungere anche a tutti i costi.

Il botta e risposta tra Michele e Gian Battista

La querelle tra i due cavalieri del parterre maschile del Trono Over è nata dal fatto che Michele ha fatto un commento sulla dama Pamela, definendola “la donna più bella del parterre”. Parole che secondo Gian Battista, avrebbero offeso tutte le altre donne presenti nel programma, he sono altrettanto belle e fascinose.

Michele però non sembra aver gradito la critica del collega e chiosando ha detto: “Io sono l’unico che può attaccare perché gli sono antipatico” – per poi aggiungere – “Maria sai perché? Perché da quando sono arrivato io ha capito che non c’è trippa per gatti” – quindi il cavaliere ha continuato dicendo – “Io me lo mangio con tutte le scarpe“.

Ma Gian Battista replica lanciando una frecciatina al vetriolo: “Vai a vederti cosa hai fatto che c’è proprio da ridere“. Un attacco quindi alla professione di attore di Michele, che non sta certo in silenzio e risponde per le rime ricordando al suo collega così come al pubblico di aver lavorato con Gennaro Nunziante, il regista di Checco Zalone, che detiene il record d’incassi.

Poi la domanda a Gian Battista: “tu con chi hai lavorato?“, quindi le parole conclusive di una pagina triste del programma che raccoglie però gli applausi del pubblico: “chiedo scusa per la sua ignoranza“.