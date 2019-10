Uomini e Donne over: Maria De Filippi commette una gaffe su Gemma Galgani, poi se la prende con Tina Cipollari

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne”, andata in onda lunedì 21 ottobre su Canale 5, Maria De Filippi è stata protagonista di una gaffe che ha messo sottosopra il web. Il tutto è successo ad inizio puntata, quando la Galgani non era ancora entrata in studio e la De Filippi stava chiedendo a Tina che giochi stava riservando per la coppia Gemma – JeanPierre.

La Cipollari ha rivelato che questa settimana i due si sarebbero dovuti cimentare con un nuovo gioco chiamato “Baciami cocco”, attraverso il movimento delle pance, con movimenti sensuali e sinuosi, devono far salire il cocco. La De Filippi lo ha definito “un gioco por**grafico” e Tina ha confessato “Quasi!”.

Uomini e Donne, l’incredibile gaffe di Maria De Filippi su Gemma Galgani

Vista la particolarità di questa nuova prova a base di frutta – dopo il successo della mela – Tina vorrebbe fare una dimostrazione con Gianni Sperti e così chiede a Maria se possono fare una dimostrazione per far vedere a Gemma – che lei chiama, come la solito, “mummia” – e al suo cavaliere come funziona.

A questo punto Maria dichiara che avrebbe fatto entrare Gemma in un secondo momento e non immediatamente: “Dovrei fare altre cose”, precisa e poi commette una gaffe senza precedenti: “Se vuoi fai giocare la mummia….” per poi interrompersi immediatamente e chiedere scusa.

Un momento di grande ilarità nello studio, e Maria si è rivolta alla Cipollari accusandola di essere lei l’artefice di questa gaffe: “Sei una cretina! continui con ‘sta mummia, poi mi rimane in testa“, ma ormai il danno è fatto! Gemma entra e la De Filippi le chiede scusa, ma per la Galgani i momenti difficili non sono finiti qui: non appena si siede a centro studio Tina fa entrare la mummia con la fascia da sindaco, riferendosi al matrimonio tra Paola e Leoluca, che Gemma ha officiato. La bionda torinese si è messa a piangere, ancora commossa per questa cerimonia, attirando le critiche di Tina che non capisce questo pianto di Gemma.