Uomini e Donne over, Maria De Filippi commenta la storia tra Ida e Riccardo: "E’ imbarazzante!", poi il colpo di scena

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andato in onda martedì 10 dicembre, abbiamo ritrovato Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo seduti l’uno davanti all’altra ancora con molti problemi da risolvere nella loro storia. Maria De Filippi ha mandato un rvm in cui si è visto un confronto fra i due nel camerino dopo la puntata.

Alla domanda di Riccardo: “Tu Ida mi ami ancora?“, lei non ha saputo/voluto rispondere e al cavaliere non è rimasto altro da fare che lasciarla sola, come più volte gli aveva chiesto. In puntata le cose sembrano essere ferme in quel punto e la proposta di matrimonio di Riccardo, invece di migliorare le cose, sembra aver creato in Ida ulteriori dubbi.

Uomini e Donne over, Maria De Filippi analizza la situazione tra Ida e Riccardo

Anche Maria cerca di spiegarlo ad un reticente e confuso Riccardo, infatti gli ricorda che la proposta che lui aveva fatto a Ida tempo indietro e a cui aveva risposto di sì senza alcuna esitazione, dopo qualche tempo è stata disattesa e Riccardo ha voluto chiudere con lei facendola sprofondare in un baratro di disperazione. Ora, proprio per non finire più in quel baratro, Ida non se la sente di rispondere subito sì.

Lui è spiazzato, non sa cosa pensare soprattutto perché la settimana prima si sono incontrati e quei “piccoli avvicinamenti“, così come li ha raccontati Ida, invece sono stai importanti e pieni di passione, come rivela Riccardo. I due cominciano a parlare proprio di questo e continuano a dare due versioni opposte di quell’incontro. Alla fine la padrona di casa interrompe quel battibecco con un secco: “E’ tutto abbastanza imbarazzante“, precisando che alla fine non è così importante sapere cosa davvero ci sia stato tra loro, ma il punto fondamentale è Ida ora vuole prima rimettere le basi al rapporto e poi pensare ad eventuale matrimonio: “Ha detto una frase cinque minuti fa ‘chi non sarebbe felice di ricevere una proposta di matrimonio dall’uomo di cui è innamorata’, quindi ha ammesso un sentimento, no?“.

Trono over, tra Ida e Riccardo un colpo di scena

Riccardo l’ha ascoltata attentamente e per la prima parola rimane senza parole. Ida allora prende la parola e precisa lei aveva proposto a Riccardo di andare da lei, trovarsi un lavoro e finisce con il precisare che lo ha presentato anche al figlio e si commuove.

Riccardo è spiazzato e confuso mentre inizia di nuovo a spiegare il suo punto di vista, ma arriva il colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ida lo guarda e sussurra: “Io non voglio rinunciare a te” e lui incredulo chiede cosa avesse detto, quando lei ripete quelle parole lui si alza e si scambiano un bacio intenso e passionale, lunghissimo. Maria fa partire la musica “Tua per sempre”, mentre Ida e Riccardo sono completamente assorti l’uno nell’altra.