Uomini e Donne Over, lo sfogo di Gemma Galgani su Rocco Fredella: "Mi ha usata come alibi verso le altre"

Gemma Galgani è stata protagonista della puntata del 6 maggio del dating show di Canale “Uomini e Donne Trono Over“, dove non sono mancati momenti inaspettati, colpi di scena e nuove imbarazzanti bagarre in studio che stavolta hanno coinvolto oltre alla dama torinese, alle prese con il suo nuovo corteggiatore, anche l’incontenibile Tina Cipollari ed il cavaliere Rocco Fredella.

Prima di far entrare in studio Gemma, Maria De Filippi ha mandato il solito recall che riguarda la dama, quindi il consueto confessionale della torinese registrato alla fine della scorsa puntata, durante il quale la Galgani si è lasciata andare a nuove recriminazioni nei confronti della sua rivale Tina Cipollari, così come per l’ex pretendente Rocco Fredella.

Lo sfogo di Gemma

Gemma Galgani soffre molto per i continui attacchi della Cipollari che, in più di una occasione, sono stati considerati da molti delle vere e proprie forme di bullismo. La torinese ha infatti detto, sfogandosi con la produzione del programma: “Tina è diventata veramente impossibile“. Oltre a sembrare che la Cipollari si sia inasprita nei suoi riguardi, la Galgani ha trovato a dir poco spiacevole, se non addirittura una vera cattiveria il fatto che Tina abbia provato a tirarle su i vestiti, una cosa che la torinese non farebbe mai, in considerazione del fatto che una donna può avere delle imperfezioni.

Nel suo confessionale Gemma poi ha parlato anche del suo ex pretendente Rocco Fredella, dicendo di essere stata molto contenta del suo messaggio ricevuto per Pasqua, ma poi il suo comportamento in studio lo ha mostrato e fatto conoscere veramente per quello che è; infatti Gemma ritiene che Rocco non le abbia detto la verità su quello che avrebbe fatto per le festività pasquali, da qui la delusione di vedere poi le sue foto in ogni dove sui social.

“Lui mi ha usata come alibi verso le altre per non prendersi nessun impegno, perché doveva smaltire sei mesi passati con Gemma” questo il commento che Gemma ha fatto su Rocco, per poi aggiungere di aver sprecato sei mesi, ma che alla fine lo ha conosciuto bene. Finito il filmato, Gemma fa il suo ingresso in studio, acclamata dal pubblico presente.

Per la puntata di inizio settimana Gemma ha indossato un outfit molto casual, che ha strappato dei consensi anche da parte di Gianni Sperti. Subito dopo essersi seduta al centro dello studio, la dama riceve un inaspettato dono da parte di Rocco, lasciando intendere che all’interno del pacchetto ci fosse una maglietta.

Ma il momento di tregua tra i due dura molto poco, perché il cavaliere ha trovato subito il modo per attaccare nuovamente la dama dicendole: “Parli sempre di me! Io non lo faccio mai!“; a sostenere la posizione di Rocco, stavolta è la Cipollari, che continua a domandarsi per quale motivo Gemma continui a parlare di Rocco se la loro storia è finita.

Il nervosismo del cavaliere sembra crescere di minuto in minuto e, come d’abitudine, si è mosso nervosamente per tutto lo studio. Ma Gemma stavolta ha replicato a tono, ribattendo colpo dopo colpo.