Uomini e Donne over, l’ironia di Antonella manda fuori di testa Gemma: "Sei squallida"

Una puntata difficile per Gemma Galgani, quella andata in onda lunedì 4 novembre, durante la quale la dama di Torino ha perso le staffe in più riprese. Prima con Tina Cipollari e i loro soliti scontri che sembrano sempre dover sfociare in risse sanguinarie, poi con l’attuale frequentazione di Jean Pierre, la signora Antonella.

Quest’ultima, ad onor del vero, ha stuzzicato non poco la Galgani e, puntuale, è arrivata la reazione stizzita di Gemma che non ha saputo, questa volta, trattenere il suo dissenso. Già con i nervi provati per lo scontro con l’opinionista Tina, l’ironia di Antonella ha fatto saltare ogni freno inibitorio a Gemma che si è ritrovata a inveire contro la sua rivale in amore.

Uomini e Donne, la foto della discordia

Tutto parte da una foto che Maria De Filippi ha mandato in onda: nell’immagine si vedono Antonella e Jean Pierre ridere di gusto in macchina e dietro di loro fa capolino il mega orso regalato da Gemma nella scorsa puntata. Questo basta per far infuriare la Galgani che aveva espressamente chiesto al cavaliere di non trasportare il peluche in auto se ci fosse stata anche Antonella.

Quando quest’ultima entra, mette benzina sul fuoco. Porta un orsetto piccolo piccolo di peluche, rivelando – divertita – che ha sbagliato lavaggio e il maxi orso si è ristretto notevolmente. Già questo arreca parecchio disturbo a Gemma, ma il peggio deve ancora arrivare, infatti Antonella ha portato un pensiero anche per la Galgani: un cornetto rosso. Lo porge ad una reticente Gemma – che lo rifiuta – dicendole che le porterà fortuna per trovare l’uomo giusto.

UeD trono over, Gemma Galgani sbotta contro Antonella

La Galgani vede rosso e non si trattiene: “Non ho bisogno nulla da te…Da una persona così squallida non accetto nulla…Non voglio nemmeno sapere cosa tu mi abbia portato…Sei maleducata!“, stizzita come forse non l’abbiamo mai vista in precedenza, consapevole di aver perso la guerra per conquistare il cuore di Jean Pierre.

A questo punto l’arguto Gianni Sperti fa notare che c’è un’informazione subliminale molto importate e cioè che Antonella sa già che Jean Pierre non sarà l’uomo di Gemma, visto che le augura di incontrare quello giusto al più presto. Profezia che da lì a poco si rivelerà più che fondata, visto che il cavaliere rifilerà a Gemma un bel due di picche.