Uomini e Donne over, la rivelazione di David delude profondamente Ida Platano: "Come posso fidarmi degli uomini?"

Ida Platano, tornata da poco a sedersi nel parterre femminile di “Uomini e Donne“, sta vivendo nuovamente un periodo di forte crisi. La donna sembra proprio non riuscire a lasciarsi alle spalle la storia con Riccardo Guarnieri, nemmeno dopo aver assistito alle nuove conoscenze che ultimamente il cavaliere sta intraprendendo.

Sembrava che potesse nascere qualcosa tra lei e David Scarantino, ma tutto è finito prima di iniziare: l’uomo ha fatto un passo falso che ha ferito molto Ida, fino a portarla alle lacrime. Tutto è iniziato quando l’aitante cavaliere ha preso la parola e ha rivelato un particolare che la Platano gli aveva confidato.

La rivelazione di David che ha sconvolto Ida Platano

In pratica, David fa sapere che Ida non avrebbe dovuto essere presente in studio, in quanto gli aveva confidato di essere lì solo per provare a riconquistare Riccardo, ma visto come stavano andando le cose, la sua decisione era quella di mollare. David a questo punto, si chiede come mai è ancora seduta nel parterre.

A difenderla ci pensa Maria De Filippi che, zittendo l’uomo, fa sapere che è stata la redazione a chiamarla e a insistere perché lei fosse presente in studio. David allora, fa marcia indietro e si giustifica dicendo che non sapeva di questo particolare, ma il danno ormai è fatto!

Ida si nasconde dietro la sua fluente chioma, girandosi verso la sua fidata amica Gemma Galgani, ma non riesce a trattenere le lacrime. La De Filippi si accorge di questo e le chiede cosa c’è che non va, e alla fine le domanda se la sua reazione è dovuta alla rivelazione che David aveva fatto poco prima.

La Platano annuisce con la testa e aggiunge: “Come faccio poi a fidarmi degli uomini?“, dimostrando tutta la delusione provata per aver risposto la sua fiducia in una persona che ha messo in piazza qualcosa che doveva rimanere tra loro. Vedremo se Ida deciderà di perdonare David, oppure questa conoscenza “non s’ha da fare”.