Uomini e Donne Over, la proposta di Cristina a David: il commento di Ida Platano

Una puntata davvero scoppiettante quella di martedì 5 marzo del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, dove ancora una volta dame e cavalieri si confrontano e si conoscono nella speranza di trovare l’anima gemella, che nella maggioranza dei casi stenta ancora ad arrivare, come nel caso di Gemma Galgani ma anche Ida Platano.

La dama bresciana ha chiuso definitivamente il suo rapporto con il cavaliere Riccardo Guarnieri, decidendo quindi di rimettersi nuovamente in gioco accettando la conoscenza di David, che fino a qualche settimana fa, invece dichiarava interesse nei confronti di Cristina, che si è alterata non poco durante l’ultima puntata.

La proposta di Cristina a David

Cristina non riesce proprio a capire per quale motivo David l’abbia messa da parte improvvisamente, tanto da dire: “Dopo tre mesi e mezzo in cui mi hai chiesto di lasciare il programma, mi metti da parte ed esci con Ida“, parole che chiamano in causa anche la dama bresciana che prontamente tiene a precisare: “Io gli ho chiesto se c’era un coinvolgimento nei tuoi confronti perchè sarei messa da parte. Lui, però, fa fatica ad esprimersi“.

David sembra aver chiare le idee e chiarisce a Cristina il motivo della sua decisione: “Nel momento in cui io ti do le dimostrazioni e tu mi dici di no, io vado avanti“, parole che non spengono in Cristina il desiderio di continuare con il cavaliere tanto che rilanciando fa una proposta importante a David: “Usciamo dal programma. Io sono sempre rimasta su di te, sei tu che sei andato da un’altra parte“.

Dopo un continuo ed infinito battibeccare, Maria chiede il parere di Ida Platano, che con molta umilità e sincerità ammette: “secondo me sono innamorati“. Parole però che non trovano corrispondenza in David, che mantiene la sua posizione e dichiara di voler continuare a frequentare la ex di Guarnieri.