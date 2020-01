Uomini e Donne over, la cattiveria di Aurora contro Gemma: "Io posso ancora scegliere, tu no"

L’appuntamento di inizio settimana del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” – in onda lunedì 13 gennaio 2020 – è stato interamente dedicato al Trono over. Dopo il consueto appuntamento dedicato alla pesata di Tina Cipollari – che stoicamente sta perseverando nella sua dieta – Maria De Filippi ha fatto vedere un video di Gemma registrato subito dopo l’ultima puntata.

La torinese ha dichiarato tutta la sua amarezza dicendo che Juan Luis le ha tolto l’entusiasmo, una cosa che specialmente alla sua età – quasi 70 anni – non si ricostruisce in un attimo. Gemma ha poi commentato l’atteggiamento che ha avuto Tina, che a suo dire è stata di una cattiveria inaudita.

La saggezza di Gemma Galgani

Il desiderio di Gemma è quello di trovare nuovamento il suo entusiasmo, che è una parte fondamentale di lei. Gli anni che sta vivendo sono troppo importanti per sprecarli con chi non si merita la sua persona. Questa rinnovata saggezza e consapevolezza piace al pubblico in studio, che almeno in questa occasione sembra davvero unito pro Gemma.

“Le esperienze brutte fanno crescere” dice Gemma sfoderando tutta la sua saggezza. La recente conoscenza con Juan Luis Ciano ha sicuramente lasciato il segno nella torinese, che ha dovuto incassare l’ennesima delusione sentimentale. Juan Luis è un capitolo chiuso che ormai appartiene al passato per Gemma, che ora intende guardare solo al futuro e ai nuovi pretendenti.

Le parole di Gemma danno il via ad un battibecco con Aurora, che in studio ha attaccato duramente la dama torinese dicendo: “Lo sai qual è la differenza tra me e te? È che io posso ancora scegliere, tu no!“. Una frecciaina al vetriolo che ha lasciato trapelare tutta la cattiveria della nuova fiamma di Jean Pierre, ex corteggiatore della Galgani.

In molti hanno etichettato la frase di Aurora come sleale, una bassezza che poteva essere evitata e che ha portato Gemma a non voler più interagire con la sua collega di parterre, che subito dopo ha iniziato un botta e risposta al limite del trash con la romana Valentina, che ha saputo tenerle testa replicando a tono alle sue accuse.