Uomini e Donne Over, l’80enne Loredana sorprende tutti parlando degli ex: "Non li ho ammazzati subito"

Martedì 17 settembre è andata in onda la seconda puntata della nuova stagione televisiva del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, dove alle liti e agli accesi confronti sono seguite tante risate, momenti di distensione necessari per stemperare un clima già teso ed irrespirabile.

Nella scorsa puntata durante il momento dedicato a Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i due ex protagonisti del Trono over che hanno deciso di vivere il loro amore fuori dagli studi televisivi e sono in attesa di una bambina, Barbara De Santi ha pesantemente attaccato la dama torinese Gemma Galgani.

Loredana sorprende tutti con il suo racconto shock

Nella puntata odierna di “Uomini e Donne” i telespettatori hanno conosciuto una nuova dama, Loredana, che ha sorpreso tutti per la sua età, ma anche per una particolarità che la riguarda e che ha lasciato senza parole anche i due opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari. La dama, che ha incantato il cavaliere Remo, ha rivelato di avere quasi 80 anni, nonostante ne dimostri almeno 30 in meno se non di più.

A far scattare l’incredulità generale, oltre all’età della signora, è stata anche un’altra rivelazione che ha fatto la dama, cioè quella cheè rimasta sola, dopo che “sono morti tutt’intorno”, parole che hanno incuriosito la conduttrice Maria De Filippi, che incalzando la signora con una serie di domande, ha fatto emergere il fatto che sia il marito che i tre ultimi partner della dama, sono deceduti, così come le sue più care amiche; insomma scherzosamente e stando al gioco Loredana ha dichiarato: “Non li ho ammazzati subito”.

Inutile dire che la rivelazione se da un lato ha destato lo stupore generale, dall’altro ha suscitato immediata ilarità e le battute ironiche di Tina Cipollari, che rivolgendosi verso il parterre maschile ha domandato chi volesse conoscere la dama, così lo avrebbe salutato prima della possibile dipartita.

A ballare con la nuova dama è stato Remo, il nuovo intraprendente cavaliere che nella scorsa puntata ha già mosso diverse critiche alla Galgani, mentre sosteneva senza indugio Tina Cipollari, che ancora una volta ha avuto dei battibecchi con la dama torinese.