Uomini e Donne over, Juan Luis dà un avvertimento a Gemma

La puntata di inizio settimana del dating show “Uomini e Donne” dedicato ai senior è aperta da Gemma Galgani che, elegantissima in un abito rosso, ha raccontato degli ultimi sviluppi della sua frequentazione con Juan Luis Ciano, il corteggiatore italo-venezuelano conosciuto ormai da diverse settimane con il quale però sembra che le cose siano sempre ferme allo stesso punto.

Una storia che non sembra cresce in passione ed intensità – quella di Gemma e Juan Luis – ma che si ferma a semplici ed affettuosi bacetti a stampo, che ormai hanno stancato la torinese. Gemma ha raccontato in studio del colpo di testa che ha avuto la sera prima della registrazione, cioè quello di, una volta arrivata a Roma, andare direttamente nell’albergo di Ciano per passare una serata insieme.

L’avvertimento di Juan Luis a Gemma

Gemma ha raccontato di aver preparato per Juan Luis un piatto afrodisiaco, cioè le acciughe alla poverella che lui sembra abbia gradito. Poi la Galgani ha ammesso: “La testa c’è, il cuore, da parte mia c’è anche perché io sono andata più avanti rispetto a lui e poi c’è stata più fisicità, ma poi non arriva il bacio passionale“.

Tanti abbracci quindi tra i due, ma niente baci veri, insomma. Il commento di Tina è stato si sferzante ma ha anche dato voce ai dubbi di molti telespettatori e fan del programma, infatti l’opinionista ha detto: “Si frequentano già da un po’. C’è qualcosa che non torna“. Gemma incomincia a mostrare i primi dubbi sui sentimenti di Juan Luis.

In questa fase Gemma infatti ha ammesso di voler capire che cosa c’è da parte di Juan Luis, anche perché il timore della dama è quello di andare ancora oltre per poi farsi ancora più male. Stando al racconto della Galgani nel corso dell’ultima serata passata con Juan Luis il bacio passionale ci stava, perché vista l’intensità e le emozioni vissute in quel momento sarebbe stata una cosa naturale.

Dopo l’entrata di Juan Luis in studio è quindi iniziato il confronto tra i due e Gemma senza pensarci due volte ha chiesto al cavaliere: “Perché non ti viene di baciarmi?“. Juan Luis ribadisce il suo pensiero circa i baci, sottolineando ancora una volta il fatto che il bacio arriverà nel momento in cui sarà sicuro dei suoi sentimenti.

Juan Luis comprende che Gemma non riesce a capire fino in fondo le sue parole e le sue esigenze, quindi ha detto che gli dispiaceva vederla soffrire per questo. Nella discussione sono intervenuti anche Valentina e Gianni. La prima ha dato un consiglio a Gemma, dicendole di non pressare troppo Juan Luis, perché ha visto che che il cavaliere si sta spazientendo.

Anche Gianni ha sottolineato la velocità con cui la torinese s’innamora, non lasciando però al partner la possibilità di vivere serenamente i propri tempi. Come al solito è stata Maria De Filippi a prendere le redini della discussioni, sintetizzando i fatti e chiedendo a Gemma se le andasse bene oppure no ciò che le ha detto Juan Luis.

Gemma ha continuato a dire di star bene con il cavaliere, ma nello stesso tempo ha affermato di sentire la necessità di poter fare delle domande. Juan invece ha lanciato una frecciatina alla Galgani; il cavaliere infatti non è riescito a capire per quale motivo la torinese arrivata in studio sembra aver cambiato completamente atteggiamento.