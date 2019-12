Uomini e Donne over, Juan Luis balla di nuovo con Tina: il gesto di Gianni Sperti manda su tutte le furie Gemma

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda il 5 dicembre, Juan Luis Ciano ha ballato nuovamente con la bionda opinionista Tina Cipollari, provocando delusione e amarezza in Gemma Galgani. La dama torinese è rimasta ancora una volta seduta a guardarli, mentre il suo cavaliere volteggiava leggiadro tra le braccia dell’avvenente opinionista.

Già con i nervi a fior di pelle e visibilmente contrariata, la Galgani non è riuscita a trattenere il suo disappunto quando Gianni Sperti ha fatto, secondo lei, un gesto che è sembrato essere offensivo nei suoi confronti e per questo si è alzata in piedi e lo ha raggiunto alla sua postazione, inveendo contro di lui.

Uomini e Donne over, scontro tra Gemma Galgani e Gianni Sperti

La musica ha impedito di capire le parole esatte, anche se i gesti e le espressioni di Gemma raccontavano benissimo cosa stesse succedendo tra loro: la dama torinese, con i gesti, ha mandato “a quel paese” l’opinionista e grazie al labiale si sono capite alcune parole del tipo “Ma smettila!“, e “Ti sembra normale….?!“. Dal canto suo, Gianni ha risposto in maniera divertita a questo attacco, difendendosi come meglio poteva dal fuoco nemico.

Una volta terminato il ballo, Maria ha chiesto cosa fosse successo tra loro e la furia di Gemma è iniziata di nuovo. In poche parole la Galgani non ha apprezzato che Gianni facesse una sorta di ola – e incoraggiasse il pubblico – mentre Tina e Juan Luis stavano guardando, come per sottolineare il lato romantico di quel momento.

Trono over, Juan Luis difende Gemma

“Da te Gianni non me l’aspettavo!” ha chiosato Gemma, infastidita e delusa dal comportamento di Sperti che in altri momenti aveva difeso la Galgani, entrando nelle sue grazie. Gianni ha risposto che stava solo indirizzando il pubblico con una coreografia, visto che aveva notato che lo studio era rapito da quel momento. Ma questa versione non convince Gemma, che invece di calmarsi è sempre più arrabbiata.

Dopo questo scontro, ne inizia un altro con Tina, al culmine del quale la Cipollari apostrofa la sua nemica con il termine “donnetta“. Ma qui interviene Juan Luis facendo capire che alcune volte si oltrepassano i limiti del buonsenso e dell’educazione.