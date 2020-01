Uomini e Donne over, Jean Pierre e il mazzo di fiori dello scandalo. La Cipollari: "Sei inaffidabile"

Al trono over di “Uomini e Donne“, nella puntata andata in onda giovedì 9 gennaio 2020, c’è stata una forte discussione per il triangolo che si è formato tra Jean Pierre – ex conoscenza di Gemma Galgani – , Aurora e Antonella. Le due dame, infatti, stanno frequentando entrambe Jean Pierre e il cavaliere ha rivelato che mente se per Aurora ha provato attrazione fisica, con Antonella non è scattata la scintilla.

Nonostante questo, Antonella vuole continuare la conoscenza aprendo però le porte ad altre conoscenze, cosa che fino a questo momento non ha mai voluto fare. Alla fine però Jean Pear rivela che non prova sentimento per lei e Antonella decide di mettere la loro conoscenza in stand-by.

Uomini e Donne over, il mazzo di fiori della discordia

Anche un altro particolare ha colpito la dama, anche se sul momento non ha esternato la sua delusione. Al centro di tutto c’è un mazzo di fiori che Aurora aveva regalato all’uomo e fin qui nulla di strano se nonché il cavaliere una volta raggiunta Antonella in occasione del suo compleanno, ha pensato bene di riciclare i fiori e regalarli proprio ad Antonella.

Quest’ultima non era a conoscenza di questo “riciclo” e il fatto che non abbia esternato alcuna reazione di stizza a riguardo, ha insospettito gli opinionisti che sembrano non vederci chiaro nella faccenda.

Tina Cipollari, poi, è rimasta molto infastidita da questo atteggiamento fino ad arrivare a definire Jean Pierre del tutto inaffidabile. Anche Valentina Autiero attacca il cavaliere, dichiarando che sarebbe stato molto meglio se fosse entrato nel ristorante e avesse chiesto al cameriere di portare al tavolo un dolcetto con una candelina.

Aurora decide di chiudere con Jean Pierre perché non prova nessun sentimento per lui, deludendo l’uomo che invece avrebbe voluto continuare la loro conoscenza, avendo provato molta attrazione per lei.