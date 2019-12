Uomini e Donne over, Jean Pierre attacca Juan Luis: "Ti senti una persona disonesta?"

Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” dedicato al Trono over – in onda mercoledì 11 dicembre 2019 – il cavaliere italo-venezuelano Juan Luis Ciano si è ritrovato a vivere più di un momento di difficoltà, infatti dopo l’attacco feroce di Armando Incarnato, ha dovuto tener testa alle parole di un altro collega del parterre.

Dopo l’arrivo di Juan Luis Ciano in trasmissione, di Jean Pierre – ex corteggiatore di Gemma – si erano perse le tracce o quasi. Come ben ricorderanno i telespettatori e fan del programma, Jean Pierre aveva dato il benservito a Gemma, a causa delle sue continue pressioni e dei suoi modi poco garbati – a suo dire – nei confronti di altre dame del parterre femminile, che stavano in quel frangente frequentando il cavaliere.

Jean Pierre attacca Juan Luis

Con grande sorpresa di molti, nel corso dell’ultima puntata del Trono over, Jean Pierre è ritornato in pole position, intervenendo durante la querelle tra Ciano e Incarnato, lanciando nuove accuse sull’italo-venezuelano. L’ex corteggiatore di Gemma ha esordito dicendo: “Nella tua intervista a Uomini e Donne magazine“, ma è stato subito bloccato da Ciano che ha negato – o non si ricordava – di aver rilasciato interviste al giornale dedicato al dating show.

Jean Pierre ha proseguito e ricordato: “Si, intervista, già te la sei scordata? allora do ragione ad Armando“. Jean Pierre prosegue dicendo che in quella intervista il collega di parterre avrebbe parlato dei signori andati a corteggiare la Galgani definendoli “poco chiari e sinceri“. Jean Pierre non ci sta, si sente preso per disonesto.

Il cavaliere non accetta di essere etichettato in questo modo e passare per una persona poco trasparente o poco onesta, quindi cavalcando l’onda dei dubbi che ormai ci sono nei confronti di Ciano, ha lanciato una frecciatina non da poco chiedendo a bruciapelo a Juan Luis? “Tu ti ritieni tale?“. Juan ovviamente dice di no, ma non tutti gli credono ormai.

Anche Gemma, ormai, nutre forti dubbi sul cavaliere che, subito dopo, ha avuto per lei modi molto affettuosi e sorrisi dolcissimi, quasi a voler rassicurare e far dimentare ciò che è stato detto fino a qualche minuto prima. I due, sembra, si incontreranno nei prossimi giorni a Torino, cioè nella città di Gemma.