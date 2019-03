Uomini e Donne Over, Ida Platano ricomincia da David: "Non è stato facile"

Ida Platano, la dama bresciana del parterre femminile del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over”, è stata insieme a Gemma la protagonista indiscussa dell’ultima puntata in onda lunedì 4 marzo, dove per la prima volta ha dimostrato di aver chiuso con il cavaliere Riccardo Guarnieri e voltato pagina.

La storia con il cavaliere pugliese è stata altalenante, non certo una relazione facile la loro, ma sicuramente un amore in cui Ida ha creduto sino all’ultimo – anche in considerazione dell’esito positivo di quel viaggio nei sentimenti fatto a “Temptation Island Vip” da dove la coppia è uscita insime con tanti progetti importanti per il futuro -.

Ida Platano ricomincia da David

Dopo aver versato fiumi di lacrime, Ida ha finalmente deciso di mettere un punto fermo alla storia con Riccardo e darsi un’altra opportunità con un altro cavaliere del parterre maschile di “Uomini e donne trono over”, gettandosi così alle spalle il dolore e la gelosia provata in questi ultimi giorni, dovuti alla nuova frequentazione di Riccardo con Roberta.

Ida ha finalmente deciso di accettare l’invito di David Scarantino, una cena che ha portato una ventata di allegria e serenità nella vita della dama, che ha dichiarato: “Sono stata molto bene, io sono in un periodo particolare e lui l’ha capito” – quindi ha proseguito dicendo – “Si è approcciato a me con rispetto“.

Mentre Ida ha deciso di intraprendere una nuova frequentazione, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua decidono di mettere fine alla loro conoscenza, una decisione presa dal cavaliere anche in considerazione del fatto che non prova alcun sentimento e trasporto nei confronti della dama. Una decisione che ha provocato l’immediata reazione della dama, che ha replicato sottolineando la mancanza di rispetto con cui le sono state dette certe cose. Ora Ida e Riccardo torneranno insieme?