Uomini e Donne over, Ida in lacrime: Tina, Gianni e Gemma uniti contro Riccardo

La dama bresciana Ida Platano è stata la vera protagonista della puntata di mercoledì 25 settembre del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Over”, tirata in ballo da Riccardo Guarnieri, che con le sue dichiarazioni suscita gli sfoghi non solo dei due storici opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche quelli di Gemma Galgani, tutti uniti stavolta in difesa di Ida.

Riccardo continua a dire che la storia con Ida è finita lo scorso giugno, mentre per la dama bresciana le cose stanno diversamente, infatti lei ribadisce più di una volta in studio che il vero interesse di Riccardo nei suoi confronti si è esaurito a settembre dello scorso anno. Incalzato dalle domande di Maria De Filippi così come quelle di Gianni Sperti circa la natura del suo sentimento nei confronti della Platano oggi, il tarantino preferisce tergiversare, ma non ammettere chiaramente di non amare più Ida.

A detta di molti nello studio, tra cui anche Armando, il cavaliere pugliese sembra voler tenere ancora legato a sé la bella bresciana, che nella puntata odierna ha sfoggiato una capigliatura in stile afro che ne ha messo in evidenza il bellissimo volto; Ida non regge alla pressione continua e alle parole di Riccardo, che getta su di lei ogni possibile addebito e colpa, rinfacciandole ancora una volta un episodio avvenuto a giugno, quando Guarnieri andò a Brescia sapendo che il figlio di Ida era stato ricoverato, ma la dama non sembra avergli dato molta retta, comprensibilmente considerate le circostanze.

Ida vuole voltare pagina, ma se Riccardo non decide di lasciarla in pace una volta e per tutte la dama è destinata a rimanere ancora per molto in un doloroso limbo. Ida, visibilmente agitata e scossa per le dichiarazioni e gli attacchi di Riccardo, ha preferito allontanarsi dallo studio per recarsi in bagno e sfogarsi, piangendo, in favore di telecamera.

Dietro di lei, Armando che ha raccolto lo sfogo della Platano che ha detto chiaramente di non riuscire a gestire la situazione. Lo sfogo della Platano ha infervorato un po’ tutti all’interno del programma, infatti mentre Tina non le ha mandate a dire dicendo : “E mandalo a fa…o, neanche fosse l’unico uomo sulla terra, che poi uomo” – quindi rivolgendosi a Riccardo ha aggiunto – “Ma fai schifo“, Gianni dubita invece fortemente che questo non voler parlare chiaro di Guarnieri nasconde un interesse preciso.

Ma non è tutto perché mentre si stava raccontando in studio come sta andando la nuova frequentazione di Pamela, anche Gemma, prendendo spunto da alcune discussioni, ha puntato il dito contro Riccardo, ricordando che lei quando volle riconquistare Giorgio fece qualsiasi cosa, mentre Riccardo non sembra voler far nulla per ritornare nelle grazie di Ida.

Gemma, furiosa più che mai, ha detto: “Tu gliel’hai spento il sorriso e stai zitto. Lasciala in pace, non le dire niente“. A questo già folto numero di persone che se la sono presa con Riccardo, si sono aggiunte inaspettatamente anche altre due dame del parterre femminile, Roberta Di Padua e Valentina Autiero, che hanno preso le difese della Platano.