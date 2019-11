Uomini e Donne over, Ida e Riccardo infiammano il pubblico con un bacio passionale

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati al Trono over, dopo una settimana dalla riconciliazione, per aggiornare Maria De Filippi ed il grande pubblico di Uomini e Donne su come procede la loro relazione; i due – come sempre – hanno una visione completamente diversa delle cose, alimentando così i dubbi sulla durata della loro unione.

La parrucchiera bresciana rivela che nei primi giorni dopo il loro ritorno di fiamma si sono sentiti pochissimo; Ida è in vena di rivelazioni, infatti se da un lato mette in difficoltà il cavaliere dicendo di non aver ancora ricevuto da lui un “ti amo“, dall’altro ha anche sorpreso tutti svelando che quando hanno dormito insieme non hanno fatto niente se non dormire.

Ida Platano e Riccardo infiammano con il bacio passionale

Maria lancia una battutina ironica nel lanciare l’entrata di Riccardo: “Facciamo entrare l’uomo più passionale d’Italia“, anche se appena seduto Guarnieri replica che come al solito i racconti di Ida sono distorti. Per mettere a tacere Ida e i pettegolezzi, alla fine Riccardo si è alzato e ha dato un bacio passionale alla dama, che ha infiammato la dama, ma anche il pubblico presente in studio.

I due continuano a tergiversare per dei “ti amo” mai detti, che suscitano l’intervento di Barbara De Santi, che etichetta la coppia come infantile. La coppia sta cercando di creare un nuovo equilibrio, ma la domanda che in tanti si pongono – anche alla luce delle ultime notizie – è se la coppia riuscirà a superare gli ostacoli e le incomprensioni del passato, tali che li hanno portati a diversi allontanamenti e rotture.

Il fraintendimento sembra essere il vero ostacolo da superare per la coppia; se Riccardo dice a Ida di vedersi a Roma per evitarle il viaggio fino a Taranto – e due notti passate in treno – di contro Ida percepisce questa richiesta come un monito di Riccardo a non volerla nella sua città. I due sembrano davvero parlare due lingue diverse.