Uomini e Donne Over, Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani: "Sei una brava giocatrice"

Come ogni settimana anche ieri giovedi 3 maggio 2018 è andata in onda una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi con protagonisti principali la dama torinese Gemma e il suo nuovo corteggiatore Marco. Tra i due sembra esserci infatti molta alchimia, soprattutto da parte del cavaliere che sarebbe disposto addirittura a lasciare la trasmissione al più presto assieme alla sua bella.

Gemma, visibilmente emozionata ma anche molto intimorita, pare non essere dello stesso avviso del cavaliere visto che secondo lei vorrebbe ancora del tempo per conoscerlo bene prima di fare una scelta molto importante. Ecco che allora i due decidono comunque di passare due giorni assieme per vedere come evolve la storia e se magari ci saranno degli sviluppi importanti.

Proprio per questo, ad intervenire, è proprio la padrona di casa Queen Mary che incuriosita chiede a Giorgio la sua opinione in merito a questa nuova coppia e Manetti, senza peli sulla lingua, dichiara: “Gemma è una brava giocatrice, saprà gestire anche questa”. Inutile dire che questa affermazione pare non piacere per niente a Gemma che, visibilmente irritata, cerca in tutti i modi di difendersi dalle accuse mosse dal gabbiano.

In questo caso, a difendere la dama torinese, ci pensa l’opinionista Gianni Sperti che ormai sappiamo non sopportare più la falsità del commendatore fiorentino: “Gemma è una gran signora quando corteggia lui, quando però corteggia gli altri e l’attenzione non è più su di lui è una gran giocatrice” sbotta infatti Sperti con l’appoggio di tutto il pubblico presente in studio.

Anche sui social network gli utenti paiono essersi schierati tutti dalla parte di Gianni Sperti stanchi ormai di vedere Manetti presente in studio solo per visibilità :“Gianni, Sbugiarda quel farlocco di Giorgio! Pensa che il mondo intero giri intorno a lui” e ancora “L’unico che ha capito come è fatto Giorgio è Gianni..Tina stranamente è muta quando si parla di lui” commenti apparsi su Twitter che in parte attaccano anche l’opinionista Cipollari per la sua amicizia con Giorgio.