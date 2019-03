Gemma Galgani, nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda su Canale 5, ha preso la sua decisione e cioè quella di rifiutare la proposta di Rocco Fredella di trascorrere insieme una notte nel castello dove il cavaliere aveva organizzato una festa solo per lei. In puntata la dama torinese spiega i motivi di questo suo diniego, attirando su di sé la frustrazione di Fredella, profondamente offeso per avere ricevuto un “no”.

La Galgani, da parte sua, spiega che non ha gradito questo aut aut di Rocco: “Le cose devono avvenire in modo naturale“, la richiesta del cavaliere da Gemma è stata vissuta come una costrizione e un’imposizione. In studio è entrato un Rocco molto agguerrito e forse per la prima volta, abbiamo visto una Gemma in difficoltà, sovrastata dalla voce di Fredella che le impediva di parlare.

Gemma si sente ricattata da Rocco

La Galgani ha cercato di spiegare che si è sentita quasi “ricattata“, e che certe cose non devono essere studiate a tavolino e nemmeno pretese, ma succedono in maniera naturale e spontanea. Anche sul web in molti si sono ribellati a questa sorta di “imposizione” da parte di Rocco: “Il ricatto non è amore“, si legge tra i commenti lasciati sul profilo Instagram del programma.

Altri, invece, non apprezzano l’atteggiamento di Fredella nei confronti di Gemma, reputandolo troppo diretto e a tratti violento: “Gemma è diventata pesante però secondo me ha ragione: lui è arrogante,cafone a tratti violento nel dire le sue ragioni,fossi in Gemma lo manderei a quel paese“.

Staremo a vedere se Rocco continuerà per la sua strada e conoscerà altre dame, oppure tornerà sui suoi passi e comincerà di nuovo un corteggiamento serrato a Gemma. Intanto sul web si fa sempre più insistente la voce che Fredella abbia fatto tutto questo per ottenere visibilità, ma come sempre, solo il tempo darà le risposte giuste.