Uomini e donne over, Gemma incontra il nuovo corteggiatore: Juan Luis fa impazzire tutti

Dopo aver incassato un due di picche da Jean Pierre, la dama torinese Gemma Galgani ha decisamente voltato pagina e decisamente in meglio, poiché nell’ultima puntata di Uomini e Donne dedicato agli over ha fatto la conoscenza del nuovo corteggiatore, Juan Luis, che sembra aver fatto breccia nel cuore della torinese e non solo.

Chi non vorrebbe avere un Juan Luis come amante, marito, compagno ma anche solo amico? Il nuovo cavaliere italo venezuelano sfodera tutto il suo fascino latino, conquistando tutti, perfino l’opinionista Tina Cipollari, che si propone per ballare con il nuovo protagonista del parterre maschile del Trono over.

Gemma dimentica Jean Pierre con Juan Luis

Il nuovo pretendente di Gemma ha 57 anni, è nato in Venezuela, ma successivamente trasferito a Napoli, dove vive e lavora. Il cavaliere ha raccontato di avere un matrimonio alle spalle, che è stato poi annullato, e di avere tre figli, di cui un purtroppo non c’è più. Juan Luis dice a Gemma: “Sono stato colpito dalla tua eleganza, sei una bella donna e vorrei farti un omaggio floreale con una rosa rossa perché sono romantico“.

Tra le passioni del nuovo cavaliere di Gemma anche quello di scrivere poesie, una cosa che ha fatto molto piacere alla Galgani che ha molto apprezzato questa sua passione che svela una grande sensibilità. “L’amore è il motore della vita, senza amore non c’è vita” continua Juan Luis, parole che trovano d’accordo anche la torinese, che viene sempre attaccata per la sua eccessiva sensibilità.

Gianni sintetizza il pensiero di tante donne, cioè quello che Juan Luis sembra essere l’uomo perfetto. Gemma accetta di proseguire nella conoscenza del cavaliere, così i due ballano insieme. Juan Luis rivela di amare cantare, specialmente le canzoni di Fred Bongusto, e sarà proprio sulle note di uno di questi brani che il cavaliere e la Galgani balleranno la prossima settimana.

Gemma e Juan Luis sembrano aver instaurato una grande sintonia sin da subito, tanto che i due faranno ben due balli insieme, e Tina li metterà alla prova con il gioco dell’uva, che trova impreparato l’italo-venezuelano che non sa bene le regole del gioco. Gemma ha voltato pagina, ma la domanda che ora tutti si pongono è se Juan Luis farà finalmente capitolare la Galgani e farla uscire dal programma?

Juan Luis è davvero un uomo bello ed affascinante, molto di più rispetto a Giorgio Manetti; nonostante la differenza d’età Gemma sembra proprio presa dal nuovo cavaliere, tanto da scambiarsi un primo bacio a stampo con l’uomo. Un gesto bello e romantico che fa ben sperare per un happy ending, che dopo tanto penare, Gemma merita davvero.