Uomini e Donne Over, Gemma Galgani saluta Salvatore e incontra Mario: i sospetti di Tina Cipollari

Gemma Galgani, protagonista assoluta del parterre feminile del dating show “Uomini e Donne Trono Over“, è stata tra le protagoniste della puntata di lunesì 13 maggio 2019, durante la quale la dama, dopo aver avuto l’ennesimo litigio con l’opinionista Tina Cipollari, ha prima messo fine alla storia con Salvatore, poi incontrato il nuovo pretendente, Mario Dellamura.

Alla base dell’addio a Salvatore sembra esserci un messaggio, che sarebbe stato inviato a Gemma per sbaglio e che lascerebbe presupporre la frequentazione del cavaliere con un’altra donna fuori dal programma. Un’altra delusione per la dama torinese che si aggiunge a quelle ricevute recentemente da Rocco Fredella, Stefano Pastore e Fabrizio Cilli.

Gemma conosce il nuovo corteggiatore

Il nuovo pretendente di Gemma ha voluto presentarsi alla dama prima con un video messaggio in cui, oltre a presentarsi, ha voluto chiarire per quale motivo ha chiesto di incontrare la dama; Mario dice che la donna è un grande mistero in cui credere, un mistero che non va rivelato ma accettato.

L’agente immobiliare ed imprenditoriale sembra avere una spiccata propensione per la poesia e per i libri, ma anche per la musica, infatti ha scritto l’inno della Ferrari. Il cavaliere afferma di aver scelto Gemma perché la dama sembra avere una marcia in più rispetto alle altre dame, per le sue atmosfere.

Mario crede nelle energie che si possono sprigionare dalla forza dell’amore, ma chissà cosa ne pensa la dama, che sin dalle prime battute del videomessaggio è apparsa stupita, interessata e anche compiaciuta. Dopo la fine del filmato, Mario ha fatto il suo ingresso in studio, ma subito è stato attaccato dall’opinionista Tina Cipollari, che gli ha chiesto se avesse mai partecipato a “Forum”.

Il cavaliere replica che forse ha partecipato al programma condotto da Barbara Palombelli, ma subito dopo rinnega ciò che aveva detto prima, dicendo di non aver partecipato ad alcuna trasmissione. Tina, però, non convinta delle parole di Mario, ha annunciato che andrà a fondo in questa storia.

Mario e Gemma sembrano condividere la stessa passione per la musica, a questo si è aggiunto un ricordo inedito di Gemma che ha rivelato di essere stata da piccolo a Castellamare di Stabia, la città in cui vive Mario. Il cavaliere ha rivelato inoltre di essersi sposato due volte con la stessa donna, ma che non ha avuto figli.