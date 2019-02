Uomini e Donne over, Gemma Galgani lascia lo studio e dice: "Sono stanca, basta"

Ultimo appuntamento settimanale per il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne trono over“, che si è aperto con la protagonista assoluta del programma, Gemma Galgani, che stanca dalle continue critiche e attacchi trasversali da parte di dame, cavalieri ed opinionisti, adesso cede alle lacrime.

Per la dama torinese sembra non esserci mai pace, stavolta è stata presa di mira dall’opinionista della trasmissione Gianni Sperti, che ha mal digerito la reazione avuta dalla dama dopo la decisione di Paolo e Sabrina di uscire insieme dal programma e provare così a vivere la loro storia d’amore – nata da pochissimo tempo – lontani dalle telecamere.

Lo sfogo di Gemma dopo l’attacco di Gianni

La lettera di Paolo a Sabrina – una bellissima e commovente dedica d’amore – ed il successivo annuncio di Paolo di voler lasciare il programma insieme alla sua dama, ha fatto emozionare tutti, tranne Gemma Galgani, che ha preferito non manifestare alcun sentimento al riguardo, rimanendo sulle sue e non complimentandosi neanche con il suo ex corteggiatore.

All’attacco di Gianni segue quello di Sabrina, che non accetta l’intromissione di Gemma nei suoi momenti, invitando così la torinese a stare al suo posto. Troppo per l’ex di Giorgio Manetti che stressata da tutti questi fuochi incrociati lascia lo studio dicendo: “Sono stanca, basta” – per poi aggiungere – “tutto ciò che accade è colpa mia“.

L’atteggiamento di Gemma ha dato spunto a Tina Cipollari per mettere in scena un’altra delle sue gag comiche, perché è andata dietro Gemma dietro le quinte intenta a farle una punturina per riprendersi dal malore e dallo shock. Triste e delusa da tutto e tutti la Galgani si ritrova in un salottino in lcrime, dove viene raggiunta dal suo nuovo corteggiatore, Giorgio, che si presenta e le propone di ballare insieme.

Un altro Giorgio, quindi, arriva nella vita di Gemma, che quando sente il suo nome ammutolisce, per poi ammettere che forse quello non è proprio il momento ideale per incontrarsi. Il nuovo pretendente arriva da Montecarlo, ma la dama preferisce calmarsi e rasserenarsi prima di prendere una decisione circa la loro futura conoscenza.