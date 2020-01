Uomini e Donne over, Gemma Galgani è una furia contro Juan Luis: "Sei un bluff! Io non ti sponsorizzo più!"

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda martedì 7 gennaio su Canale 5 alle 14.45, abbiamo assistito ad uno scontro molto acceso tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani. Gli occhi dolci e i suadenti sorrisi di Gemma per Juan Luis hanno lasciato il posto ad espressioni dure e parole che hanno investito il napoletano come un treno in corsa.

La dama di Torino non ha gradito il comportamento del cavaliere nei suoi confronti e così ha riversato tutta la sua rabbia su di lui, accusandolo di averla usata per ottenere notorietà e tornaconti personali. Lo ha definito un bluff, precisando che l’interesse di Ciano si fermava solo ad un ritorno di immagine: “Io non sono più disposta a sponsorizzarti“, ha chiosato Gemma, alludendo al fatto che gli inviti a Napoli erano stati fatti solo per poterla esibire nei locali della sua città e presentarla ai suoi amici.

Uomini e Donne, trono over: il duro scontro tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano

L’uomo si è sentito molto offeso da queste parole e ha cercato di spiegare che queste sue richieste derivavano dal fatto che i suoi amici avevano insistito parecchio per poter conoscere la Galgani, ma si trattava solo di quella ospitalità di cui il popolo napoletano è capace: “Con le tue parole stai offendendo i napoletani“, ha controbattuto l’uomo, provocando il disappunto di Gemma e del pubblico presente in studio che non lo ha mai sostenuto, applaudendo a più riprese gli interventi della Galgani.

Gemma non ha ceduto e ha continuato imperterrita per la sua strada, convinta più che mai che l’interesse per lei non c’è mai stato da parte di Juan Luis. Ha voluto anche delle spiegazioni circa la questione sollevata da un amico di Ciano, il quale su Facebook aveva dichiarato che fosse andato a corteggiare Gemma solo per una scommessa. Il cavaliere non ha saputo dare una spiegazione a queste parole, asserendo soltanto che non poteva essere responsabile delle affermazioni di altri.

Gemma ha affermato convinta che Ciano avesse una storia fuori dal programma, ragione per cui non voleva che certi momenti “passionali” tra loro venissero resi pubblici: “Tu mi hai usata come una marionetta, pensando che la mia infatuazione ti desse l’opportunità di giostrarmi a tuo piacimento”, lui si è giustificato dicendo che il suo disappunto era dovuto al fatto che aveva figli e persone che lo seguivano e non voleva mettere i suoi fatti privati alla berlina. Gianni Sperti ha preso le difese di Gemma, puntualizzando che una volta dentro ad un programma televisivo si deve mettere in conto di parlare di certe cose, tanto più che i figli ormai hanno un’età che permette loro di comprendere certe situazioni.

Alla fine dell’aspro diverbio, Juan Luis ha chiesto a Gemma di parlare dietro le quinte, ma lei non ha voluto e ha rifiutato anche l’invito ad un ultimo ballo. Al cavaliere non è restato che arrendersi, ma ha chiesto a Maria De Filippi di potersi fermare fino alla fine della puntata, provocando in Gemma di nuovo malumori.