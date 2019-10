Uomini e donne over, Gemma Galgani e Anna Tedesco attaccate da Gianni Sperti

L’opinionista del dating show di Uomini e Donne, Gianni Sperti, è tornato nelle scorse puntate a lanciare nuove frecciatine al vetriolo nei confronti di due dame del parterre femminile del Trono over, cioè Gemma Galgani e Anna Tedesco, che non hanno mai nascosto il fatto di non sopportarsi, pur avendo qualcosa in comune.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il fortunato programma condotto da Maria De Filippi dedicato agli over, che da solo appassiona più di 3 milioni di spettatori registrando così il 23% di share – cifre da prima serata -, si è assistito alla sfilata delle dame intitolata “Pigiama party per due”.

Gianni Sperti lancia battutina al vetriolo contro Gemma e Anna

La prima a sfilare in passerella è stata Gemma, indossando una sottoveste bianca, e sollevando non poche polemiche per la sua scelta, subito dopo è stata la volta di Anna Tedesco, che ha inaspettatamente optato per lo stesso outfit, portando così inevitabilmente il pubblico a fare un paragone tra le due dame.

Tra i presenti in studio oltre allo stupore si è registrata anche ilarità per la sorprendente scelta delle due dame, tra i tanti anche Gianni Sperti ha voluto dire la sua sui gusti delle dame, lanciando così una battutina al vetriolo ad entrambe: “Hanno gli stessi gusti, ma questo era risaputo“. Le parole di Gianni si riferivano al fatto che entrambe le dame hanno avuto una frequentazione con lo stesso cavaliere, Giorgio Manetti.

La dama torinese nei giorni scorsi aveva lanciato una sfida a Anna Tedesco, ma quest’ultima dopo aver inizialmente accettato, è ritornata sui suoi passi, preferendo non prestarsi più a dei confronti con la dama, se non all’interno degli studi Elios; Anna ha motivato la sua decisione come segue: “Non ho accettato la sfida per via delle polemiche…Io sono qui a trovare un uomo non per litigare con te“.