Uomini e Donne over, Gemma Galgani delusa da Jean Pierre: i retroscena inediti

Nel corso dell’ultima puntata di “Uomini e Donne” dedicato agli over, Gemma Galgani non ha potuto nascondere la gelosia provata per l’interessamento di Jean Pierre ad una nuova dama, con cui sembra aver instaurato un buon feeling. La dama torinese si è mostrata dispiaciuta, ma ha anche svelato alcuni retroscena inediti dei suoi recenti incontri con il cavaliere torinese.

La protagonista indiscussa del parterre femminile del Trono Over ha vissuto dei momenti di pura delusione assistendo prima all’incontro tra Jean Pierre e la nuova dama, poi il ballo tra i due, dove non sono mancate grandi risate, segno di una complicità nascente, che forse la Galgani e il torinese, invece, stentano ad avere.

Gemma rivela dei retroscena su Jean Pierre

In svariate occasioni Jean Pierre ha messo in chiaro che per la Galgani al momento nutre solo un sentimento di amicizia e la conferma di ciò è avvenuta anche durante il recente gioco della mela, momento goliardico ideato dalla produzione per far avvicinare la dama ed il cavaliere; il cavaliere però è sembrato oltremodo imbarazzato, quasi obbligato dalle circostanze a mettersi in gioco.

Mentre il Trono over continua a mietere un successo dietro l’altro e registrare delle punte di share da prima serata – è seguito da circa 3.000.000 di telespettatori -, Gemma Galgani continua ad incassare dei due di picche. Stavolta però Gemma ha rivelato dei retroscena inediti su Jean Pierre avvenuti durante le loro sporadiche uscite a Torino.

La dama ha infatti raccontato che il cavaliere in occasione di un loro recente incontro a fine serata si è fermato sotto casa di Gemma con il motore acceso, per poi dirle frettolosamente: “Scendi, scendi“. Una scena che ha rievocato in Gemma quella dei fattorini che lanciano il giornale Le Figaro a Parigi.

Il cavaliere, tirato in causa, ha approntato una scusa, dicendo: “Eh ma abita in una strada a senso unico e tutte le volte arriva una macchina dietro che deve passare“. Gemma però ha ribattuto, svelando che Jean Pierre ha avuto questo atteggiamento anche quando l’ha riaccompagnata a piedi, infatti al momento dei saluti mentre lui le aveva dato un bacio – che la Galgani ha paragonato a quello che si può dare ad un cane – la dama gli ha preso il mento per un bacio più intenso, ma Jean Pierre si è ritratto tanto da rischiare di cadere dalle scale e rompersi qualcosa.

Insomma per Gemma è anche abbastanza strano che per due che abitano nella stessa città si passi tanto tempo al telefono. Dubbi e riflessioni legittime che trovano d’accordo anche i telespettatori e fan del programma, che non vedono in Jean Pierre alcun trasporto nei conronti della Galgani.