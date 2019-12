Uomini e Donne Over, Gemma e la bugia detta a Maria De Filippi: un particolare non è sfuggito al web

Gemma Galgani è al centro di un’aspra polemica in seguito ad un suo comportamento durate la puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda giovedì 5 dicembre. Tutto parte quando Juan Luis rivela di aver ricevuto alcuni bigliettini da una fantomatica corteggiatrice che, al momento, non vuole rivela la propria identità.

Il napoletano inizia a leggere le parole poetiche e lusinghiere che gli sono state dedicate e questo particolare non viene digerito da Gemma Galgani, seduta sulla sua sedia nel parterre femminile e costretta ad osservare questa scena che tanto la stava infastidendo. Proprio questo fastidio le ha provocato una reazione spontanea che non ha saputo trattenere: “Mamma mia, quant’è… tutto esaltato!“, si lascia scappare la Galgani inconsapevole che il suo microfono fosse aperto e il commento udibile da tutti.

Uomini e Donne, over: Gemma Galgani non dice la verità a Maria De Filippi

Maria De Filippi, sempre attenta e sul pezzo, chiede alla dama torinese se davvero avesse dato “dell’esaltato” a Juan Luis, avvertendola che il suo microfono era aperto: “Gemma, cosa hai detto, perché si è sentito… perché io l’ho sentito. Era in diffusione. Hai detto che lui è un esaltato?“. Gemma non coglie la mano tesa di Maria in suo aiuto e nega di aver pronunciato quelle parole, con la faccia di una bimba che dice di non aver mangiato la torta, ma ha ancora la bocca sporca di cioccolato: “No, no, no, no, no…. non ho detto quello“.

Juan Luis, preso dalla voglia di capire chi fosse l’ammiratrice segreta, non dà la minima importanza alla precisazione di Maria De Filippi e continua la sua indagine. I telespettatori sono stati molto più attenti di lui e non hanno mancato di notare un particolare che ha sollevato un vespaio; in pratica la Galgani, pur spronata dalla De Filippi che dalla sua postazione la incitava a dire la verità e ad ammettere ciò che aveva detto, ha continuato per la sua strada negando di aver pronunciato quella parola, seppur il suo imbarazzo fosse più che evidente.

Sul web non viene gradito questo comportamento: “Una donna di classe come la definite voi non mente, gli ha dato dell’esaltato e mentito immediatamente a Maria non ha neanche il coraggio delle proprie azioni e per fortuna è una donna matura“, e ancora “Gemma a bugiarda……. si detto almeno ammettilo……” si legge in alcuni commenti. Ma non tutti la pensano così, infatti c’è anche chi perdona la bugia di Gemma e la difende: “Gemma hai fatto benissimo a dargli dell’esaltato perché è proprio quello che sembra”.