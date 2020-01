Uomini e Donne over, Gemma ammette le sue colpe: "Ho vissuto un’illusione, ma è anche colpa mia"

Il Trono Over è tornato con una nuova intensa puntata martedì 7 gennaio 2020, con protagonista – come sempre – la vicenda che ha tenuto banco nelle ultime settimane, cioè quella riguardante la frequentazione tra Gemma Galgani e l’affascinante cavaliere italo-venezuelano Juan Luis Ciano, su cui sono state gettate delle ombre in ordine alla partecipazione ad alcune serate e alla presunta frequentazione di altre signore esterne al programma.

Dopo che Tina ha tenuto a smentire quanto si è vociferato sui social – ovvero l’avvenuto disgelo con Gemma Galgani, diventandone perfino amica ed alleata, dopo averla soccorsa in camerino nel corso di una precedente puntata – Maria ha mostrato un filmato, durante il quale si è assistito ad uno sfogo di Gemma, quindi ha fatto il suo ingresso in studio la protagonista assoluta del parterre femminile.

Gemma ammette le sue colpe

Tina ha accolto Gemma con una delle sue battutine sferzanti definendola “Cocò Chanel”, mentre Gemma ha chiesto più rispetto per il momento che sta vivendo ammettendo: “Mi sono resa conto di aver vissuto un’illusione…ma è anche colpa mia lo so“. Gemma è un fiume in piena, ormai per lei il suo sogno d’amore è andato in frantumi, quindi di quella che per lei era solo una bellissima favola è rimasto il miasma di una conoscenza e di una fiducia mal riposta.

La pausa per le festività natalizie ha dato alla Galgani la possibilità non solo di riflettere molto, ma anche di prendere atto del totale disinteresse del suo cavaliere, che in queste settimane natalizie non si è mai fatto sentire neanche con un messaggio, per poi farsi vivo – insistentemente – con degli sms il giorno prima della registrazione della puntata, accampando urgente bisogno di parlare della loro storia.

Come ha tenuto a precisare Gemma in studio, per esserci una storia tra loro ci sarebbe dovuto essere un “noi”, che non c’è mai stato, proprio a causa della differenza di coinvolgimento che hanno avuto i due – lei molto infatuata, mentre il cavaliere lamentava mancanza di chimica nei confronti della dama torinese – poi l’affondo della Galgani: “A lui non perdono di avermi derubata della mia spontaneità e di aver approfittato della mia infatuazione…sono stata male per questo“.

La spontaneità e l’ingenuità di Gemma sarebbero quindi state tradite dal cavaliere italo-venezuelano che prbabilmente pur di rimanere in studio e per fama di notorietà e visibilità ha cercato – inizialmente – di lasciar credere che fosse realmente interessato a corteggiare la Galgani. Sorprende il religioso silenzio che si è creato in studio in seguito alle parole della Galgani, che criticando il recente atteggiamento del cavaliere ha chiosato dicendo anche: “Non si può essere interessati a me una volta l’anno, o lo sei sempre o mai“.