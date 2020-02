La puntata di oggi, mercoledì 19 febbraio, del trono over di “Uomini e Donne” è stata particolarmente dura per Marcello, il cavaliere che nelle scorse puntate si era beccato una scarpa e un biscotto in fronte da Barbara De Santi. Anche quest’oggi ha avuto il suo bel da fare, alle prese con nuove conoscenze e con il parterre femminile tutto contro di lui.

In puntata sono arrivate due ragazze molto giovani per conoscerlo e in studio si è sollevata un’aria di diffidenza dopo che Marcello ha deciso di tenerle entrambe. Simonetta, la dama con la quale stava continuando una conoscenza, si è alzata stizzita dopo che Maria ha annunciato l’ingresso delle due corteggiatrici. Quando Marcello poi ha deciso di tenerle per approfondire, ecco che si è scatenato l’inferno.

Il momento che ha indispettito di più Simonetta, portandola anche a piangere, è stato quando Marcello ha affermato che avrebbe ricominciato a frequentare anche Anna Tedesco, dopo averla descritta un po’ “legnosa“. Valentina Autiero si è scagliata contro di lui, portandosi a casa un bel “con te non ci uscire mai“, ma le parole di Marcello non sono state prese seriamente dall’Autiero che ha risposto con un ironico “Te piacerebbe!“. Ma il momento più esilarante è stato quello con Gemma Galgani.