Uomini e Donne over, Gemma accusa Rocco di avere una relazione: "Hai passato S. Valentino con lei!"

Nella puntata del trono over di Uomini e Donne, andata in onda lunedì 18 marzo su Canale 5, Gemma Galgani ha esternato dubbi e perplessità nei confronti di Rocco. Il cavaliere è accusato di aver usato la festa nel castello solo per ottenere visibilità e notorietà, nessun scopo sentimentale.

Inoltre, la Galgani rincara la dose insinuando il dubbio che Fredella abbia una relazione con la manager che ha organizzato l’evento de “La Decisione” e che ha curato le serate di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Una doccia ghiacciata per Rocco che, appena entrato in studio, è stato travolto da questa valanga.

Gemma Galgani e i suoi dubbi su Rocco Fredella

Gemma è apparsa molto sicura delle sue dichiarazioni, facendo domande ben precise a Fredella, il quale non sempre ha saputo rispondere con decisione. La Galgani ha fatto sapere che il cavaliere ha trascorso con lei San Valentino, essendo stato invitato in un locale per una serata e quello che ha fatto nascere dubbi in Gemma è stato il fatto che Rocco glielo abbia tenuto nascosto. Inoltre è venuto fuori anche i due sono stati avvistati insieme: “Che cosa ci faceva a Piacenza con te?“, a questo Rocco non ha risposto.

Rocco si difende con le unghie e con i denti e rigetta tutte le accuse: “Questa donna (riferendosi a Gemma ndr) è pietosa, questa donna è tutto tranne che è una donna. Non ho nessun tipo di relazione con nessuno“. Gli fanno eco anche gli opinionisti Tina e Gianni che si schierano dalla parte di Rocco: “Se lui avesse una relazione con questa donna andrebbe a trascorrere una notte con Gemma?”.

Intanto Fredella ha chiuso la conoscenza con le due signore che stava iniziando a frequentare: a Rosa non è piaciuto il modo con cui Rocco si è interfacciato con lei, anche Simona decide di chiudere e accetta il numero di Armando.