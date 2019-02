Uomini e Donne Over, duro scontro tra Riccardo, Ida e Roberta: insultato anche Gianni Sperti

Una puntata davvero ricca di avvenimenti ed emozioni diverse quella del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne Trono over, dove i telespettatori e fan del programma hanno assistito ad un duro e acceso scontro tra diversi protagonisti del parterre maschile e femminile.

L’acceso – e per certi versi inquietante – confronto tra i due ex protagonisti dell’altro celebre e popolare dating show condotto da Simona Ventura Temptation Island Vip, cioè Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ha visto l’intromissione anche di una terza parte, cioè della dama del parterre femminile Roberta Di Padua.

Lo scontro tra Riccardo, Ida e Roberta

Riccardo e Ida ormai, si sa, non sono più una coppia, tanto che il cavaliere ha deciso di aprirsi a nuove conoscenze, una di queste è appunto Roberta, che però viene giudicata da Ida Platano per la sua scelta. Le continue intromissioni di Ida mentre Riccardo e Roberta sono al centro dello studio, scatenano l’ira del pugliese che non riesce più a trattenersi e inizia uno sproloqui senza fine, dai toni molto accesi.

La dama bresciana ritiene che Roberta e Riccardo siano uguali, parole che però infastidiscono la Di Padua che replica a tono, voltandosi verso Ida. Un atteggiamento che però il totale dissenso degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non trovano corretto e giusto il comportamento di Roberta nei confronti di Ida, una donna che con tutta evidenza è ancora innamorata del suo uomo.

Dopo un escalation di reciproche accuse tra Riccardo e Ida, la Di Padua s’intromette e dice alla Platano: “Mi conosci?Forse non funzionava con te, con me funziona meglio. Hai già sbagliato troppe volte, ora non te lo consento più“. Volano insulti tra Riccardo e Ida, tanto che Maria richiama il cavaliere, ma il richiamo non sembra fermare Roberta che instaura con Gianni un battibecco senza fine e dai toni pesanti: “hai rotto il c…o” dice la dama all’opinionista, parole che inducono Maria a chiudere questa triste pagina di televisione.