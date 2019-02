Uomini e Donne Over, Barbara De Santi contro tutti: "Noi del nord siamo più schematici"

L’ultima puntata settimanale del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over” è stata a dir poco ricca di colpi di scena, tra i tanti anche l’acceso confronto tra Barbara De Santi ed il cavaliere Roberto, che ben presto si è trasformato in un battibecco che ha coinvolto anche altri protagonisti del programma.

Barbara, si sa, non ha certo un carattere facile e continua a non essere capita dai suoi colleghi, quindi scontrandosi con tutti. La dama, dopo la fine della sua ultima relazione, è tornata ufficialmente a far parte del parterre femminile del programma per cercare nuovamente l’amore, dichiarando in aggiunta di aver lavorato molto su se stessa.

Barbara De Santi contro tutti

La dama è un personaggio che divide: c’è chi la ama e la sostiene e chi invece non sopporta proprio quei suoi atteggiamenti cos’ troppo spigolosi, rigidi. La De Santi, chiamata al centro dello studio per raccontare la sua storia con Roberto, si lamenta del fatto che il cavaliere sia una persona troppa tranquilla, che non la difende mai neanche quando le altre persone la attaccano.

Ma non è tutto, perché la dama lamenta anche la mancanza di fantasia che ha il cavaliere nell’organizzare le loro uscite, infatti Barbara esprime il desiderio di andare al cinema. La precisione e la metodicità fanno parte della vita e del carattere della De Santi, tanto che si lascia andare in tv ad una battuta forse fuori luogo dicendo: “Io sono del nord“.

Parole che suscitano l’immediata reazione di Rocco Fredella che le replica a tono dicendo: “Perché noi del sud che facciamo?“. Nonostante il socavaliere raccolga il sostegno del pubblico, la dama ha tenuto a precisare: “Noi del Nord siamo più schematici“. Frase che comunque non ha placato l’ironia e le critiche che si leggono sul web contro la dama.