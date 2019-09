Uomini e Donne over, Armando deride Roberta: "Questo vestito è da mettere più in là". Lei risponde via social

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” abbiamo assitito alla sfilata con tema “La più seducente del reame“. Oltre allo spettacolo piccante di Gemma Galgani che ha impersonato nientepopodimeno che Marilyn Monroe – con annessa l’indimenticabile scena del vestito sollevato da un getto d’aria – è accaduto un altro fatto che ha sollevato, non il vestito, ma molti malumori sia in studio che sul web.

Tutto è successo dopo la sfilata di Roberta di Padua con un aderente vestito color smeraldo che metteva in risalto le sue generose forme. Proprio queste forme sono state reputate da Armando “troppo generose“, infatti l’uomo ha rifilato alla dama un triste e scarno 4.

Trono over, lo scontro tra Roberta Di Padua e Armando Incarnato

Quando Maria ha chiesto il perché di questo voto, lui ha risposto con un poco convinto: “Non le sta bene questo vestito“, arrivando poi al nocciolo della questione quando ha aggiunto: “E’ cambiata un po’ lei dall’anno scorso, fisicamente“. Roberta di tutta risposta ammette: “Si, ho messo qualche chilo“, ma Incarnato non si ferma qui e parte con un affondo: “Secondo me questo vestito è da mettere più in là, quando perdi qualche chilo“, con risatina annessa finale.

Roberta non ci pensa troppo su e decisa afferma che non ha nessuna intenzione di mettersi a dieta: “Perché a me piacciono le forme“, guardandolo dritto negli occhi. Allora Armando non pago, continua: “Non sei seducente per me con questo vestito addosso” e lei ironicamente termina la questione con un sarcastico: “Dormirò stanotte, tranquillo“.

Uomini e Donne, la risposta di Roberta di Padua

Ma la questione non si è fermata qui: Roberta ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con quel vestito e una frase accanto che lascia poco spazio all’interpretazione: “Essere formosa significa essere donna, la bellezza non è questione di taglia ma di sensualità e femminilità. Grazie a tutti“.

Ma tutto questo self control svanisce quando si trova a rispondere ad una follower che ha postato un messaggio in cui spiegava che aveva preso dei chili per problemi di salute e che aveva apprezzato molto le sue parole.

Roberta, allora, precisa: “Oggi ho risposto per difendere tutte le donne, perché spesso dietro una taglia in più o in meno c è un problema..e nessuna donna deve sentirsi a disagio ma il mio pensiero va soprattutto alle ragazzine che spesso per assomigliare a certi modelli diventano anoressiche..e allora no! Non ci sto.. un cretino resta un cretino“.