"Uomini e Donne" over, Armando ammette: "Se Ida dovesse tornare vorrei vederla"

Durante la messa in onda della puntata del trono over di “Uomini e Donne“, del 10 dicembre, il cavaliere Armando Incarnato si è reso protagonista di un colpo di scena. Difatti Incarnato ha dichiarato che se Ida Platano dovesse tornare in trasmissione single, lui ci riproverebbe. La conoscenza tra Ida e Armando è durata poco più di qualche settimana e ciò perchè Riccardo Guarnieri è tornato alla carica.

La storia d’amore tra Ida e Riccardo è stata scandita da continui tira e molla e proprio quando le cose tra i due sembravano essere terminate per sempre, Ida si è lanciata nella conoscenza con Armando. I due hanno raccontato di una sera in cui sono usciti insieme per le strade di Roma, sono stati bene e a fine serata si sono baciati.

Dopo il racconto in Riccardo si è smosso qualcosa che lo ha portato a scrivere una lettera d’amore a Ida. La bella Platano ha deciso di concedere una nuova possibilità al suo amore con Riccardo, chiudendo di fatto ogni rapporto con Armando. Quest’ultimo ha proseguito le sue conoscenze con le dame Veronica e Roberta, ma durante la messa in onda della puntata del 10 dicembre, incalzato dalle domande di Maria De Filippi, si è reso protagonista di una dichiarazione importante.

La De Filippi gli ha chiesto: “Tra le persone che hai avuto d’avanti quale ti è piaciuta di più?” e la risposta del cavaliere è stata: “Veronica e Ida“, allora Maria ha proseguito: “Quindi se Ida tornasse da sola tu ci riproveresti?” e secca e decisa è arrivata la sua risposta: “Sia Veronica che Roberta sanno che se Ida dovesse tornare da sola, è palese che almeno un dialogo, un incontro, per parlare di determinate cose lo avremmo, se lei vuole“.

Insomma Armando sarebbe pronto a riprovarci con Ida qualora lei lo volesse e stando a quanto dichiarato in puntata, le donne che frequenta sanno di questa sua volontà. Armando dunque non ha mai dimenticato la Platano e chissà cosa ne pensa Riccardo, il quale dopo la proposta di matrimonio ha gettato le basi per riprovarci seriamente con la sua compagna, considerando inoltre che con Armando non scorre buon sangue.