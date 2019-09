Uomini e Donne over, anticipazioni: una bilancia per Tina, Gemma dà scandalo e Ida in lacrime. Un ritorno inaspettato

Le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne“, sono state registrate sabato 7 settembre. Grazie al sito ilviocolodellenews.it possiamo anticiparvi ciò che è avvenuto tra i cavalieri e le dame protagonisti di questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi.

Tutto parte con Tina Cipollari che annuncia l’intenzione di perdere 20 kg entro Natale. Maria ha invitato in trasmissione un nutrizionista per aiutarla a raggiungere il suo scopo: Tina sale sulla bilancia che segna 84 kg, si pesa anche Gianni e per lui la lancetta si ferma sui 75 kg.

E’ arrivato il momento di Gemma Galgani che ha già messo in panchina Cristiano, il corteggiatore arrivato per lei nella scorsa registrazione. Ma la dama torinese non si perde d’animo, intenzionata più che mai a trovare l’amore, ha lasciato il suo numero a Pietro, Jeanpierre e Gianfranco. A Napoli si è incontrata con Pietro e con lui, oltre a qualche abbraccio, non sembra essere successo nulla di rilevante, mentre con gli altri due signori del parterre maschile si incontrerà nei prossimi giorni nella sua città, Torino.

Uomini e Donne over, il ritorno di Anna Tedesco

L’opinionista Gianni Sperti ha posto l’attenzione su un ritorno inaspettato, quello di Anna Tedesco. La bionda dama, infatti, ha deciso di tornare in trasmissione, dopo la decisione di abbandonare in seguito alle illazioni sollevate circa una sua leison con l’ex cavaliere Giorgio Manetti. La donna sembra fare sul serio e ha già iniziato la conoscenza con un cavaliere, che però si sente anche con Barbara De Santi.

L’uomo dichiara che con la De Santi, per colpa del suo carattere polemico, non è scattata nessuna scintilla, mentre con Anna i presupposti sono buoni: sono andati a cena insieme e si sono scambiati anche alcuni baci a stampo.

Uomini e Donne over, le lacrime di Ida Platano

E’ arrivato il momento di Armando, Riccardo e Valentina F. – una new entry del programma – che, in un primo momento si è sentita con Riccardo ma lo ha sentito troppo distante e distaccato, quindi ha rifiutato un invito a cena con lui, accettando invece di cenare con Armando. All’inizio tutto bene, ma poi durante la cena Armando rovina l’idillio rivelando un incontro con Debora: entra anche lei e la discussione è servita. Guarnieri è accusato di da Armando di non provare interesse per nessuna e lui spiega di essere andato a giugno a Brescia da lei, ma la Platano non gli ha concesso nessuna possibilità. A questo punto Incarnato accusa Guarnieri di non lasciare Ida libera di conoscere altre persone, per via di questi suo atteggiamenti, per poi rivelare che lui stesso sarebbe interessato a conoscerla.

Ida nel frattempo si lascia andare alle lacrime e Maria la esorta a esprimere quello che sente, ma lei esce e si chiude in bagno. Armando la segue e quando Maria chiede a Riccardo se vuole fare lo stesso, lui le risponde che non è il caso, visto che da una parte vorrebbe farlo, ma ormai per lui quella è una storia chiusa.

Uomini e Donne over, la sfilata hot di Gemma Galgani

Pamela Barretta ha iniziato una conoscenza con Enzo che le ha fatto tornare la voglia di continuare il percorso in trasmissione, dopo la sfuriata nella scorsa regitrazione con l’ex Stefano Torrese. L’uomo, purtroppo ha dovuto affrontare un lutto in settimana, e lei gli è stata molto vicina: tra i due le cose sembrano essere iniziate con il piede giusto.

Sul finire della puntata, inizia la sfilata con tema “La più seducente del reame“. Gemma Galgani propone una sua interpretazione di Marilyn Monroe con tanto di alzata di abito, come nella famosa scena della grande diva di Hollywood, scatenando la furia di Tina Cipollari. La vittoria se l’aggiuprodica Veronica, la nuova ragazza e la Galgani ottiene un considerevole secondo posto. Grande polemica tra Armando e Roberta che viene accusata, proprio durante la sfilata, di aver messo su qualche chiletto.