Le nuove puntate registrate sabato 26 ottobre del trono over di “Uomini e Donne” – grazie al sito ilvicolodellenews.it e a “Le caramelle di Maria” arrivano le prime anticipazioni – iniziano come al solito con i progressi della dieta di Tina Cipollari.

Ricordiamo, infatti, che la bionda opinionista si è ripromessa di perdere ben 20 kg entro le prossime festività natalizie. Intento che mantenere sembra essere sia più arduo del previsto, visto e considerato che una volta salita sulla bilancia il responso non è stato per niente motivante.

U&D, trono over: Gemma Galgani scaricata da Jean Pierre, per lei arriva un 57enne

Dopo la deludente pesata, inizia il solito battibecco con Gemma Galgani che, ancora una volta, non riesce a coronare il suo sogno d’amore con Jean Pierre e decide di restituirgli il peluche che durante la scorsa puntata aveva ricevuto in regalo da lui.

Ma sappiamo bene che spesso “quando si chiude una porta, si apre un portone“, ed ecco infatti arrivare per lei baldanzoso Juan Luis, un venezuelano di 57 anni che è rimasto affascinato dall’eleganza della Galgani. Molta la differenza di età, staremo a vedere se le intenzioni del nuovo cavaliere siano oneste, oppure voglia cavalcare l’onda della notorietà come già successo in passato. Per rompere il ghiaccio, Tina propone il gioco dell’uva.

Uomini e Donne Over, Ida si lamenta. Ritorna Samuel Baiocchi

Si accende poi uno scontro tra le due Valentina a causa di un video mandato in onda dove si vede un nuovo corteggiatore rivelare di non aver avuto alcun interesse per loro. Tra il parterre maschile si nota anche la presenza di un ex cavaliere, Samuel Baiocchi, che in passato aveva avuto una relazione con Barbara De Santi ed era uscito dal programma con l’ex dama Elga Profili.

Si passa poi a parlare della storia che ha catalizzato l’attenzione del pubblico del trono over nelle ultime puntate, quella tra Ida e Riccardo. Li avevamo lasciati con tutta l’intenzione di iniziare di nuovo una frequentazione, infatti nelle ultime registrazioni non ancora andate in onda i due avevano rivelato di aver trascorso la notte insieme senza “passione”, ma mano nella mano, ragion per cui era giusto darsi un’altra possibilità.

Ora li ritroviamo delusi e raffreddati in centro studio: Ida rivela che Riccardo non ha avuto alcuno slancio verso di lei, tanto da addormentarsi una volta a letto insieme. Smentisce anche la notizia del bacio passionale che si sarebbero scambiati in stazione. La questione, comunque, finisce con un bacio tra i due acclamato dal pubblico.

In studio tornano anche Luisa e Salvio per confermare che la loro storia d’amore sta procedendo alla grande. Assente tra il parterre femminile Pamela Barretta, ma al momento non si sanno i motivi precisi, potrebbe aver avuto impegni improvvisi, oppure la storia con Enzo sta procedendo per il meglio.