Uomini e Donne over, anticipazioni: Riccardo Guarnieri in lacrime, delusione per Gemma Galgani

Venerdì 11 ottobre sono state registrate le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” e le anticipazioni – grazie al sito ilvicolodellenews.it – arrivano puntuali e promettono dei veri e propri colpi di scena. Si inizia con Gemma Galgani alle prese con JeanPierre: tra i due c’è stato un bacio a stampo, ma lui decide comunque di far rimanere una signora arrivata per corteggiarlo. La Galgani sprofonda in uno stato di delusione totale.

Arriva ora il vero colpo di scena, ma prima facciamo un passo indietro e andiamo a ricordare dove avevamo lasciato Riccardo e Ida. Guarnieri, nelle scorse registrazioni non ancora andate in onda, si era dichiarato con una lettera d’amore per la Platano. I due, in seguito, sono stati avvistati a Brescia, ma nessuna notizia certa sul loro ennesimo riavvicinamento. Quello che è successo nelle ultime registrazioni che vi stiamo per raccontare, ha davvero dell’incredibile e lascia senza parole.

Uomini e Donne, il colpo di scena per Riccardo Guarnieri: Ida ci ripensa

In pratica Ida ha chiaramente detto a Riccardo di non amarlo più. Continua rivelando che quando lui le ha letto la lettera non ha provato nulla, niente di ciò che si sarebbe aspettata di provare, stessa cosa quando lui è andato a trovarla a Brescia. Riccardo l’ha raggiunta con mazzo di fiori, ma tutto questo non ha provocato nessuna emozione nella donna. Questa nuova situazione ha lasciato il pubblico esterrefatto, soprattutto dopo le reazioni di entrambi durante le puntate precedenti, tra gelosie e scenate di tutti i tipi.

Armando Incarnato ha rivelato, poi, che Ida lo ha contattato in settimana, Riccardo allora si è alzato piangendo ed è uscito dallo studio. Ha salutato la Platano e le ha dato la rosa rossa, il suo atteggiamento fa pensare che non abbia nessuna intenzione di tornare nel programma.

Ida a questo punto è entrata in crisi e ha dichiarato di non riuscire a restare in puntata: è uscita, ma la sua sembra essere una decisione momentanea dovuta alla forte tensione che si era creata. A questo punto, interviene Gianni Sperti che si complimenta con Riccardo: la sua decisione di abbandonare lo studio gli è piaciuta molto perché denota una coerenza di pensiero e di sentimenti veri. I fan più sognatori e vogliosi di un lieto fine, sperano che Ida abbia voluto solo mettere alla prova Riccardo e che la loro storia avrà il suo happy-ending.

Arriva il momento della sfilata durante il quale Enzo e Pamela litigano perché l’uomo la giudica troppo provocante. A sfilare saranno Pamela, Veronica, Anna e Gemma.