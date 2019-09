Uomini e Donne over, anticipazioni: Riccardo e la scenata di gelosia a Ida, Anna Tedesco rivede Giorgio Manetti

Nelle nuove registrazioni di “Uomini e Donne – trono over” di sabato 14 settembre, come si legge sul sito ilvicolodellenews.it, assistiamo già all’uscita di una coppia. Benché il programma sia appena iniziato, Raimondo e Loredana hanno deciso di continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Dopo questo bel momento, arriva il turno di Gemma Galgani che si sta frequentando con 3 uomini: JeanPierre, Gianfranco e Franco. Si parte con Franco e si vedono i due prima in un ristorante e poi mentre fanno una tranquilla passeggiata. Ma l’uomo non sembra essere per niente interessato a lei e quindi Gemma, in puntata, decide di chiudere. Gli altri due cavalieri possono continuare il loro corteggiamento.

Esce, però, una poco edificante rivelazione su JeanPierre: Anna Tedesco afferma che, durante il ballo, il cavaliere le ha confidato di non essere interessato alla Galgani e di preferire una conoscenza con lei. L’uomo continua a negare tutto questo, ma Gemma è profondamente offesa, tanto da arrivare quasi alle lacrime.

Uomini e Donne, la scenata di gelosia di Riccardo Guarnieri

Tre sedie per gli uomini e tre per le donne: è il turno di Valentina F., Ida e Veronica. I cavalieri seduti davanti a loro sono Riccardo Guarnieri, Ivan e Armando Incarnato. Valentina e Armando si sono sentiti, ma la loro conoscenza è destinata a finire dopo una rovinosa litigata, al culmine della quale la dama svela che Incarnato le ha inviato un sms con scritto: “Ammazzati”.

Ida, invece, continua a sentire Armando che insiste per un incontro, ma lei non se la sente di accettare. La Platano sembra preferire Ivan, forse perché lui non vuole correre e lei si sente a suo agio, infatti lui stesso dichiara di voler aspettare prima di rivelare i suoi sentimenti visto che vede Ida ancora insicura e dubbiosa. A questo punto succede una cosa che lascia di stucco: Riccardo ha fatto una scenata di gelosia a Ida per le nuove conoscenze e per il fatto che, nella scorsa registrazione, ha lasciato che Armando la consolasse. Queste parole destabilizzano di nuovo la donna che, ancora una volta, cede al pianto.

Valentina, che si vede con Guarnieri, è molto irritata da questa situazione e afferma che Riccardo dovrebbe comportarsi in maniera diversa con Ida, altrimenti la donna non riuscirà mai a iniziare un’altra relazione. Ida esce piangendo dallo studio seguita da Ivan che, in un primo momento, non sa se andare da lei perché ha paura che passi il messaggio che si voglia approfittare della situazione, ma poi cambia idea e la raggiunge.

Uomini e Donne over, Anna Tedesco incontra ancora Giorgio Manetti

Anna Tedesco si continua a frequentare con il suo cavaliere, ma succede una cosa che rischia di far crollare il castello. Infatti, l’uomo ha compiuto gli anni qualche giorno fa e Anna gli ha inviato gli auguri e lo ha chiamato, ma al terzo squillo lui ha buttato giù. Molto freddo e distante ha fatto venire molti dubbi alla Tedesco, che aumentano quando la donna apprende che il cavaliere è uscito, in settimana, con una bella signora del parterre.

In studio si scatena il putiferio, quando Anna dichiara di essere uscita con Giorgio Manetti e la sua attuale fidanzata, a Firenze. Questo particolare riaccende le perplessità di Gianni Sperti che, anche nell’ultima registrazione, si è dimostrato molto sospettoso nei confronti della Tedesco e questa novità non fa che aggravare i suoi dubbi.

Trono over, la delusione di Pamela Barretta e la sfilata della discordia

Anche per Pamela Barretta non è un momento fortunato. Si è vista con Enzo e lei sembra essere molto presa, ma l’uomo vive a Budapest e le ha chiesto del tempo – circa un mese e mezzo – per risolvere alcune questioni. Pamela non l’ha presa bene e così gli chiede di poter vedere il suo cellulare: a questa richiesta lui risponde di doverlo “sistemare” prima, con grande sorpresa di tutti. Poi precisa che stava scherzando, ma il danno ormai è fatto. Non solo, Maria De Filippi insiste molto sulla questione fino a farlo confessare a proposito di alcune conoscenze estive con le quali deve chiudere. Pamela si alza e torna a sedersi.

Arriva il momento della sfilata e Maria De Filippi si trova in imbarazzo per la situazione che si è creata. Infatti, si sfidano Gemma e Anna, vince la seconda, ma tra il pubblico si scatena un putiferio perché secondo il loro parere era la Galgani a meritarsi la vittoria. Questione sollevata da Gianni e condivisa da tutti: “Rivotate deve vincere Gemmaaaa“, gridano le signore in studio.