Uomini e Donne Over, anticipazioni: problemi intimi tra Ida e Riccardo, Tina furiosa con Armando, Gemma felice

Il nuovo appuntamento con il Trono Over – puntata registrata il 2 novembre – vede tra i protagonisti la dama torinese Gemma Galgani – sempre in cerca del principe azzurro -, ma anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, sebbene fossero ritornati insieme, non sembra riescano ad essere felice e a trovare un equilibrio di coppia.

Dopo il ko incassato da Jean Pierre – che ha voluto non proseguire con la frequentazione di Gemma a causa del suo carattere, ma forse anche delle sue aspettative non corrisposte – Gemma sembra ritornata a sorridere grazie alla conoscenza e frequentazione del nuovo corteggiatore, Juan Luis, che sembra far vibrare il cuore della torinese.

Ida shock su Riccardo, Gemma felice

Gemma guarda a questa nuova frequentazione con entusiasmo, suscitando – come sempre – l’ironia dell’opinionista Tina Cipollari che, ironizzando sulle ultime vicende sentimentali della Galgani, chiama il medico per farle passare i palpiti d’amore. Il nuovo cavaliere dedica a Gemma un brano, poi segue con una serenata; tutte cose che mandano in visibilio la dama.

Se le cose sembrano andare per il verso giusto a Gemma, stessa cosa non si può certo dire per Ida e Riccardo, che continuano a macerare litigi, problemi e naturalmente drammi, di cui, puntualmente, fanno partecipe il pubblico televisivo. La coppia è tornata in studio per gli aggiornamenti sul loro rapporto, ma sembra che tra i due stavolta ci siano più problemi che attengono la sfera dell’intimità che quella caratteriale.

Già la scorsa settimana Ida aveva lamentato un mancato trasporto da parte di Riccardo, mentre stavolta rivela che tra i due non ci sarebbe stato neanche un bacio vero. Ma dov’è finita la passione che ha sempre unito la coppia? Dopo le rivelazioni di Ida, il pubblico in studio è basito, tanto da domandarsi se veramente Riccardo sia innamorato di Ida.

Nella discussione generata tra Ida e Riccardo s’intromette anche Armando, che negli ultimi giorni ha fatto delle Instagram Stories al vetriolo contro la coppia. Le parole di Armando suscitano l’indignazione della Cipollari che, sbottando, sottolinea il fatto che il napoletano rosica quando non riesce ad ottenere cil che vuole inizia ad infangare gli altri.

La puntata prosegue quindi con Jean Pierre, che continua la frequentazione con due dame, mentre Simone si ritrova contro 3 dame del parterre femminile.